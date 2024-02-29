霍建華機場遭代拍圍堵！他霸氣喊話：不要跟著我 新聞火速登熱搜
44歲男星霍建華拍攝《仙劍奇俠傳三》、《花千骨》紅遍中國，2016年和林心如結婚後專心照顧家庭，如今女兒長大了，他也宣布重返中國演藝圈，復出再接新戲，成為熱門話題，近日在機場被捕捉到身影，看著接機粉絲及代拍人員不停追逐，他直接向對方喊話，「要拍現在拍，不要跟著我」，不想造成機場混亂，超級霸氣的舉動被影迷稱讚非常有禮貌。
記者江芷稜／綜合報導
大陸追星風潮盛行，有私生飯或是代拍工作者，專門拍攝明星的照片販售作為工作，為了賺錢不擇手段，經常在機場造成混亂，讓明星不勝其擾，前陣子王俊凱、肖戰都因為在機場被代拍圍堵，導致寸步難行，擔心影響到其他旅客，看著混亂現場忍不住大罵「你們有沒有公德心」、「你們聽得懂人話嗎」，讓外界對代拍留下負面印象。
霍建華對粉絲向來態度親切，在機場面對一群代拍人員爭搶拍攝，他沒有破口大罵，反而直接指著對方，「你們要拍現在拍，來！你們要拍現在拍，不要跟著我，過來」，採取直球對決方式，先讓對方完成工作，不要影響身旁乘客，希望能達成雙贏局面。只是他霸氣直率的態度，反而讓代拍人員嚇到連連後退。
霍建華過去遇到狗仔隊跟拍，沒有刻意開車繞路捉迷藏，親切上前問候，還跟偷拍記者聊起天，表明自己去健身房運動，毫不扭捏的態度獲得好評，影迷看到他對代拍這麼客氣，直誇霍建華溫柔、有禮貌，「這就是最禮貌的了，不然把代拍供奉起來嗎？」、「他的意思是你現在大大方方拍，拍完就不要跟著我了」、「這麼多年華哥還是這麼帥」、「很溫柔很有禮貌的大帥哥一枚」、「霍建華已經被這些人整得沒脾氣了」。
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