有片／許智傑不鬆口要選高雄市長 柯志恩：藍綠女性都比男性勇敢
2024總統暨立委甫落幕，民進黨高雄市7連霸立委林岱樺日前參加高雄市商業會聯誼餐會時，表態會參加黨內2026高雄市長初選。針對林岱樺宣布參加黨內初選，被認為可能參選高雄市長的立委許智傑今（29）日受訪表示，「早表態不叫做勇敢」，至於是否會宣布參選，許智傑稱，不排除可能，但目前尚未決定。國民黨高雄市長人選柯志恩在一旁回酸說，不管是國民黨或是民進黨的女性通常都比男性來的更加勇敢，呼籲許智傑趕快跟進表態。
記者呂炯昌／台北報導
針對林岱樺宣布選高雄，許智傑今日上午在立院受訪表示，大家都為了高雄好，大家一起努力。媒體問你自己有意願嗎？許智傑說，不排除可能，但是目前還沒有決定。
一旁與許智傑一起等電梯上樓、曾參選2022高雄市長的立委柯志恩表示，不管是國民黨或是民進黨的女性通常都比男性來的更加勇敢，有什麼就直接表態，呼籲許智傑趕快跟進，不要聲勢上先讓別人奪去。
許智傑接著說，「早表態不叫做勇敢」，每個人有每個人的緣分，緣分到了自然隨緣而成熟，不見得要急，不見得要慢才是好的，會有最恰當的時機。柯志恩立即回應說，政治上雖然講緣分，但是更講究勇氣，你該想做什麼，就好好做什麼，這才是目前政治人物應該有的風骨。
許智傑又接著說，「我的風格是認真、隨緣、歡喜」，認真是基本條件，緣分沒有冒100%決定，大家認真為高雄就對了。柯志恩回說，「對，這點是完全同意。」之後兩人就進入電梯上樓。