不讓了！陳雪生奪立院交委會召委 林國成喊大哥曝兩人好交情
立法院29日舉行各委員會召委選舉，原先傳出國民黨團將禮讓交通委員會召委於民眾黨團的立委林國成，但最終國民黨決議不禮讓，全員投給國民黨團人選陳雪生。而林國成也因為黨團開會稍晚抵達，他與陳雪生一同受訪時表示，黨團看法認為在野聯合很重要，召委不是最重要的，他也支持陳雪生當召委。
記者邱新博／台北報導
民眾黨團今天早上8點30分就召委選舉開會，會後黃國昌表示，民眾黨團將全力支持國民黨團提出的召委人選；而因為黨團會議稍晚才結束，林國成在國民黨團的立委投完票後，才抵達交通委員會投票，並在投完後與陳雪生一同受訪。
被問及不接召委一事，林國成表示，「我大哥（陳雪生）能力比我好，也比我資深，我在想替老百姓做事、爭取法案也不一定要當召委，這是另外一個管道，我大哥熟，支持他。」
至於昨天是否有聯絡，林國成說，很多事情是黨團來做，立法院沒有個人表示意見，黨團認為在野聯合很重要，要監督執政黨，所以召委不是很重要，理念最重要、支持陳雪生當召委。
至於未來國民黨團推出重大法案，例如ＮＣＣ人事案等也比照嗎？林國成說，民眾黨團的想法也是改革廣播電視，理念一致跟誰都可以合作。
國民黨立委陳雪生表示，林國成很謙虛，他跟林認識10幾20年，是很好的朋友，未來交通委員會一定合作無間。