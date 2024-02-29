影／球在半空消失！山本由伸「神鬼球種」殺翻打者　還秀彩虹曲球

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山本由伸招牌球種「彩虹曲球」特別受到關注，不僅速度快，而且軌道變化大，令對手難以判斷。著名投球分析專家「棒球忍者」Rob Friedman也對山本的表現大加讚賞。
「我就站在本壘後方護網處觀看，我關注山本由伸很長一段時間了，我認為他投得非常好。」Rob Friedman表示，「山本球速出色，控球也很好，特別是對於曲球，像他這樣投球的投手是獨一無二的，這是他擁有的武器，看起來真的很享受。」
專家預測國聯賽揚獎熱門
此戰山本由伸最快球速達約154.5公里，19顆球中有16顆是好球，Friedman表示：「我認為所有的球都投得很刁鑽，雖然是熱身賽的登板，但球速154、155公里，對好球帶的控制也很好，我認為他會是今年球季國聯賽揚獎的強力候選。」
遊騎兵打者也對山本的球種也給予高度評價，除了彩虹曲球外，還特別提到山本的指叉球，這種球種在亞利桑那乾燥的天氣條件下，更是難以掌握，不容易扣緊球。儘管如此，山本由伸依舊仍輕鬆地丟指叉球，讓對手打者感到非常困難。
對手對山本由伸高度評價 稱「球在半空中消失...」
被指叉球三振的Leody Taveras表示：「山本由伸的直球和指叉球看起來幾乎是一模一樣，我認為球會直直過來，但後來有一種球在半空中消失的感覺。」
遊騎兵強打Evan Carter今天從山本由伸手中敲出唯一安打，深刻感受到山本投球的威壓感，「我認為指叉球是他的決勝球，靠指叉奪下2次三振，曲球的變化也很驚人。另外，速球也很有威力，一眨眼球就來了，投向內角低位置，與切球、滑球搭配很難應付。」
Evan Carter強調，「山本由伸真的非常強，面對像他這種頂級投手時，我不想只靠運氣去猜測，必須事先做好萬全準備。」
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