這學校太強！大學排行又奪冠　「大學品牌力」台大第3、陽交大第2

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104人力銀行今天發表《大學品牌力》評比，總排名由成大居首，前10名依序還有陽交大、台大、清大、台科大、政大、北科大、中央大學、輔大、中山大學，輔大是唯一進榜前10名的私校。
有關於10大指標綜合評比，104人力銀行先將各校單一指標的原始數值由高到低排序，再依常態分布百分比統計表的7等級配分，逐一計算10大指標得分，最後再依照企業重視10大指標的程度加權，完成各大學的品牌力分數。
104人力銀行職涯教育長王榮春分析，「大學品牌力」透過商品（學生及學校的學研／就業力）、文化（校風／性格／態度）、傳播、延伸（口碑／評價）等多重因素，在學生、家長、企業等各界心智中形成概念及印象；10大評比指標，企業多用「軟實力」衡量大學品牌力。
王榮春表示，TOP 20已是120所大學的前1/6強，高居前4名的成大、陽交大、台大、清大加權總分都超過67.6分（滿分70分），彼此差距不到1分，僅清大的薪資力及論文力微低，頂大依舊是大學評比的常勝軍。
王榮春提到，加權總分位於60至64分的台科大、政大、北科大，台科大守穩知名度、職能、未來力、產學力；政大則以國際力、薪資力見長；淡江大學、逢甲大學、東吳大學、東海大學、中原大學等5大老牌私校，集中在11至20名；前20名，科大合占4席（台科大、北科大、高科大、雲科大）。
唯一擠進前10名的私校、輔大校長藍易振表示，輔大一向堅持的高品質辦學才能獲得這麼好的成績，但台灣面臨少子化困境，必須更精進才能突破困境、開創新局，所以輔大將全力衝刺G.R.A.C.E五大發展方向，包括國際合作加強、強化國內生源招募、提升全球定位、開發產學研合作、以及財務多元化等目標。
104人力銀行表示，除了發布《大學品牌力》外，也提供「104落點分析」免費服務，輸入個人學測成績，可精準分析落點，同時用興趣類型幫助學生評估該科系是否適合自己。另將在3月7日舉辦學測志願選填線上講座，分享志願選填心法與學習歷程撰寫教學，可以免費報名 。