229優惠26家一覽！金色三麥拼盤229元、六福萬怡打折　生日送和牛

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今天2月29日只要民眾憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook等官方平台截圖「幸福花瓣」活動訊息，可於活動期間的上午11時至晚間8時，到門市買兩杯特大杯／風味／冰熱一致的飲料，將享買1送1優惠。
提醒每人每次最多買2送2，飲料限當場一次領取，無寄杯服務，優惠品項不包含最新蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📍五桐號
即日起至3月19日，外送平台Uber Eats限定「五桐奶霜、濃煮奶茶都買一送一」。
📍Mr.Wish
今日壽星於Mr.Wish出示身分證，Mr.Wish推咀嚼系飲品「荔枝香檸啵啵」買一送一。
📍迷客夏
今天下午2點到晚上8點，至迷客夏門市消費任一飲品，即可以29元加購指定中杯「單茶拿鐵」1杯，也可以39元加購升級大杯。(加購茶品項包括：伯爵紅茶拿鐵、大正紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵、茉香綠茶拿鐵、原片青茶拿鐵、焙香大麥拿鐵，共7款。)
📍萬波島嶼紅茶
今天推出全台門市限定的大杯「大青梅果綠」享買一送一。
📍蔦日子
慶祝2月29日壽星生日快樂，百貨公司櫃位蔦日子推出「買一送一」獨享優惠。生日為2月29日今日壽星本人出示身份證，可享購買任一飲品「同品項買一送一（為一組）」之優惠。提醒大家，冷/熱飲皆可，需同調味同冰量；每人限購 3 組共 6 杯；此活動蔦友卡無法使用，恕優惠無法雙重。
📍COLD STONE 酷聖石
「茶歐雷冰淇淋」新品上市，加上重磅回歸的「檸檬冰淇淋」，今天點購2杯中杯以上COLD STONE冰淇淋，其中一杯就由酷聖石招待。
📍Mister Donut
即日起至3月3日，任選7入甜甜圈，即可享有228元甜甜價。
📍foodpanda
2月29日壽星享優惠，與拿坡里合作推出「四倍的祝福披薩餐」，今天只要於拿坡里指定門市訂購「四倍的祝福披薩餐」，並輸入優惠碼「四倍的祝福」，即享小披薩買1送3的超狂優惠，原價1,067元，優惠最高可折807元，熱門口味隨心任選，數量有限。
📍麥當勞
最新「龍年開春優惠券」，即日起至3月26日限時開吃，最優惠是5款夯品「買一送一」，例如蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶、經典那堤等人氣飲品買一送一；3款「加1元多1件」，例如大份薯條、金黃地瓜條、6塊麥克雞塊，皆享有加1元多1件優惠。
📍肯德基
今天有多達22種優惠，首推4款點心買一送一，包含鮮嫩酥脆4塊上校雞塊、香氣濃郁雞汁風味飯、小份香酥脆薯和玉米濃湯。
📍摩斯漢堡
今天229優惠，首推２款早餐及點心飲品組合；像是早餐時段「摩斯豬排堡＋大杯冰紅茶」，限時優惠價只要79元（原價90元），另也能加價30元購得「方塊薯餅1份」（３塊）。點心飲品組合則有「黃金地瓜拿鐵＋方塊薯餅或北海道可樂餅」，限時優惠價100元。且期間內單點摩斯蒟蒻冰紅茶或摩斯咖啡，即可以10元加購「抹茶紅豆米派」1個。
📍漢堡王
今日推出最新「好運接龍」優惠，只要臨櫃用手機等方式出示優惠券畫面，或是直接告訴店員優惠碼都可享優惠。首推12款買一送一，包含西部小華堡、單犇牛肉堡、４塊雞塊、中份辣薯球、中杯飲品通通有。
📍21世紀風味館
即日起至3月19日，只要臨櫃用手機等方式出示「21熟客券」，或是直接告訴店員優惠碼都有折扣。推薦「買一送一」專區，包含雞肉洋蔥圈、雪豆腐布丁、香草烤雞茸玉米濃湯、冬瓜檸檬凍飲和蜂蜜綠茶。招牌的「21香草烤半雞」，則享第2件半價優惠。
📍拿坡里
即日起至3月6日，購買「大披薩＋６塊義式炸雞桶」組合，限時特惠價只要499元（原價717元），全台126間拿坡里門市同步開賣，外帶、內用都享有優惠。
另外，全台共有12間的「拿坡里炸雞專賣店」，即日起至3月6日，加碼推出超佛心的炸雞優惠。活動期間內購買１桶「６塊雙饗炸雞桶」，特惠價228元（原價348元）；購買２桶「６塊雙饗炸雞桶」特惠價只要428元，直接現省268元。換算下來平均１塊炸雞不到36元，直接打62折。
📍繼光香香雞
繼光香香雞推出「香雞招財團圓餐」，包含人氣商品香香炸雞、蒜脆杏鮑菇、原味甜不辣和甜心地瓜球，優惠價288元。套餐消費還可免費獲得「香雞招財刮好運」電子刮刮卡1張，有機會抽中泰國曼谷雙人來回機票、888元現金折價券、香香炸雞免費兌換券等，兌換期限至今日。
📍日式豬排勝政、勝勢
日式豬排專門店「靜岡勝政日式豬排」、「伊勢路勝勢日式豬排」，不僅每月29日推出肉之日升級加贈豬排活動，今年2月29日升級「點小份升級中份」，再加贈腰內豬排一塊，當日兩品牌全店鋪預計共送出10,000塊腰內豬排。
📍吉豚屋
今天推出會員只要內用點購腰內豬排，即享「買一送一」優惠。凡是2月29日生日的壽星，加入會員並出示身分證，當日即可享有「腰內豬排丼」買一送一優惠。
📍TGI FRIDAYS
今天至TGI FRIDAYS點購「炭烤豬肋排」系列品項，並出示活動指定畫面，即贈送相同餐點一份。
📍Texas Roadhouse德州鮮切牛排
推出8盎司火烤德州牛排「買一送一」。
📍敘日全日餐廳
六福萬怡酒店內的吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」，2月29日的午餐、下午茶、晚餐餐期，雙人同行、兩人的身分證集滿「2、2、9」三個數字，即享餐費優惠8折再免10%服務費，能暢饗百道異國星級美饌。
📍燒肉眾
推出2月29日當天生日壽星，不限價位壽星本人免費吃燒肉的優惠，生日大餐主推「奢華饗宴升級方案」，不僅有老饕最愛牛舌、藍鑽蝦、泰國蝦、日本和牛吃到飽外，還有龍蝦一蝦兩吃，更享有啤酒暢飲活動。
📍金色三麥
2月29日四人同行內用消費，經典大拼盤只要229元（原價1250元)。每桌限優惠乙份，優惠不併用，30人以上大訂不適用。另外推出2月29日壽星優惠，今日內用消費，免費送你經典大拼盤乙份，每位壽星限優惠乙份，優惠不併用，需加入金色三麥LINE會員，30人以上大訂不適用。
📍王品集團六大鍋物品牌
「旬嚐」、「聚日式鍋物」、「嚮辣」、「尬鍋」、「和牛涮」及「青花驕」聯手推出229壽星開鍋優惠，2月29日生日當天到全台門店開涮，壽星凡出示身分證、健保卡或駕照，就能以2.29折痛快開涮指定鍋物。即日起到2月29日開放活動報名，採電話預約制、每店限量10組共500個名額。
頂級鍋物「旬嚐」點精選午間套餐，折扣後只要2百多元就能享用，還有專人涮煮服務，在生日當天享有滿滿尊榮感。麻辣鍋「青花驕」原價1638元的雙人青花宴現打2.29折，等於一人不到兩百元就能吃到。「嚮辣」、「和牛涮」則大方祭狂涮肉魂嚮、頂級和牛套餐兩份，壽星們能和朋友無限開吃澳洲純血和牛超痛快。「聚日式鍋物」端出頂級雙人海陸瀑布聚套餐，另提供多達30種副食及蔬菜的自助吧吃到飽。台式潮鍋「尬鍋」，吃爆台嗑戀雙人分享餐，任選兩種口味炒雞火鍋，還有副食和甜點多樣選擇。
📍六福村
2月29日壽星出示身分證等相關證明文件並現場購票，今天可以免花任何一毛錢、免費爽玩六福村。
📍遠雄海洋公園
2月29日生日壽星，今天以29元超優惠價格購買價值1,990元的園區年票，等於只花銅板價30元，就能暢玩海洋公園一整年。