天氣預報／氣溫跌破10度！今晚變天「全台迎雨彈」 最冷時段出爐
今（29）日白天，全台氣溫都可以來到攝氏20度以上，不過午後鋒面開始通過，北部、東半部開始有局部短暫雨，入夜過後冷空氣抵達，北台灣降溫到攝氏12至14度，明（3/1）受冷氣團影響，北部整天氣溫只有攝氏11至14度，明晚至週六清晨（3/2）氣溫最低，將出現攝氏10度以下低溫，且全台都有降雨機率。
記者張志浩／綜合報導
天氣風險公司分析師歐宗學指出，今天白天部可達攝氏20至22度，中部、東半部攝氏24至26度，南部攝氏27至30度，晚上冷空氣南下，北部低溫攝氏12至14度，明天一整天氣溫依然持續下滑，北部全天只有攝氏11至14度，中部攝氏13至20度，南部白天高溫仍有攝氏24至26度，但晚上低溫下探攝氏15至16度，花東則會由攝氏19至22度降到攝氏14至16度，中北部郊區有攝氏10度或以下的低溫。
週六各地氣溫持續偏低，北部全天攝氏11至14度，中部攝氏13至17度，南部攝氏15至21度，花東攝氏14至20度。降雨部分，今晚開始水氣增多，由北而南各地都會有雨，中北部較為明顯，南部明晚才開始有局部短暫雨，週六水氣有逐漸減少趨勢，但各地雲量仍偏多且有局部短暫雨，山區降雨比較明顯。
下週日（3/3）冷氣團逐漸減弱、水氣減少，各地轉為多雲到晴，只有東半部仍有局部短暫雨機會，下週一、下週二（3/4、3/5）是穩定天氣，氣溫逐日攀升，下週一中北部高溫回升到攝氏24至26度，下週二可達攝氏28至31度，南部及內陸地區會再更高一點，暖熱的感受會相當明顯。
但很快的，下週三（3/6）又會有新的一波鋒面通過及冷空氣南下過程，各地天氣、氣溫會再次有大幅度的轉變，提醒民眾近期天氣變化大，務必做好保暖、外出攜帶雨具。