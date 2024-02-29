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高市代表團訪熊本　蒲島知事：台積電設廠是熊本百年一遇機會

▲熊本縣蒲島知事和副市長羅達生及高雄業者合影。（圖／高市府提供）
▲熊本縣蒲島知事和副市長羅達生及高雄業者合影。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高市副市長羅達生代表市長陳其邁率團拜訪「熊本熊」推手、高雄友好城市日本熊本縣知事蒲島郁夫感謝蒲島知事從就任以來對高雄與熊本兩地友好情誼的貢獻。蒲島知事也特別強調，台積電設廠讓熊本迎來百年一遇的最大機會，因應台積電設廠，熊本也面臨交通、水利及人才需求，將持續與高雄交流相關經驗、互相學習。

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▲熊本縣蒲島知事參訪高雄館，與副市長羅達生互動熱絡。（圖／高市府提供）
▲熊本縣蒲島知事參訪高雄館，與副市長羅達生互動熱絡。（圖／高市府提供）
高雄市副市長羅達生28日下午拜會日本友好城市熊本縣蒲島郁夫知事，雙方針對半導體產業、觀光、交通等議題交換意見，羅達生感謝蒲島知事出席熊本產業復興博覽會特別參觀支持高雄館，與高雄業者熱烈互動，帶動高雄品牌宣傳效應。蒲島知事對高市府訪團表達熱烈歡迎，更特別安排熊本熊驚喜現身互動，現場氣氛熱絡。

因蒲島知事不尋求連任，即將於4月卸任，羅達生也代表市長陳其邁轉交信函，表達對蒲島知事即將卸任的不捨，並感謝蒲島知事從2008年就任以來這16年間對於高雄與熊本兩地友好情誼的貢獻，更誠摯邀請蒲島知事卸任後多造訪高雄，更深刻體會高雄的溫暖熱情與城市的轉型蛻變。

羅達生表示，在熊本產業復興博覽會中聽蒲島知事發表精彩演說，獲益良多，因蒲島知事不只分享成長就業到從政的人生經歷，更闡述如何帶領熊本走過地震、豪雨及疫情三大衝擊的心路歷程，全力付出的執政理念讓人感到十分欽佩。

蒲島知事則提及高人氣的熊本熊今年即將滿13歲，深受世界各地粉絲的喜愛，而熊本熊與高雄熊的互動也很密切，還會相互慶生，期盼高雄與熊本的情誼如兩熊深刻的友情一樣持續到永遠，「相信在我卸任後，雙邊也會持續深化交流與情誼。」

蒲島知事也特別強調，在熊本復興時台積電設廠讓熊本迎來百年一遇的最大機會，透過高科技及人才的聚集，將使熊本經濟越來越興。除了二月底剛開幕的第一工廠半導體產線將於年底開始量產，第二工廠也將接續於熊本縣設置，希望未來能逐步實現以熊本為中心的「九州矽島」目標。而機會也帶來挑戰，因應台積電設廠，熊本也面臨交通、水利及人才需求，因此持續與高雄交流相關經驗、互相學習。

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