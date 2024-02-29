高市代表團訪熊本　蒲島知事：台積電設廠是熊本百年一遇機會

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因蒲島知事不尋求連任，即將於4月卸任，羅達生也代表市長陳其邁轉交信函，表達對蒲島知事即將卸任的不捨，並感謝蒲島知事從2008年就任以來這16年間對於高雄與熊本兩地友好情誼的貢獻，更誠摯邀請蒲島知事卸任後多造訪高雄，更深刻體會高雄的溫暖熱情與城市的轉型蛻變。
羅達生表示，在熊本產業復興博覽會中聽蒲島知事發表精彩演說，獲益良多，因蒲島知事不只分享成長就業到從政的人生經歷，更闡述如何帶領熊本走過地震、豪雨及疫情三大衝擊的心路歷程，全力付出的執政理念讓人感到十分欽佩。
蒲島知事則提及高人氣的熊本熊今年即將滿13歲，深受世界各地粉絲的喜愛，而熊本熊與高雄熊的互動也很密切，還會相互慶生，期盼高雄與熊本的情誼如兩熊深刻的友情一樣持續到永遠，「相信在我卸任後，雙邊也會持續深化交流與情誼。」
蒲島知事也特別強調，在熊本復興時台積電設廠讓熊本迎來百年一遇的最大機會，透過高科技及人才的聚集，將使熊本經濟越來越興。除了二月底剛開幕的第一工廠半導體產線將於年底開始量產，第二工廠也將接續於熊本縣設置，希望未來能逐步實現以熊本為中心的「九州矽島」目標。而機會也帶來挑戰，因應台積電設廠，熊本也面臨交通、水利及人才需求，因此持續與高雄交流相關經驗、互相學習。