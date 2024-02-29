國光女神淪外送工具人！為男友跑腿買滷味 少拿辣椒醬被秒提分手
分手的理由能多扯！模特兒出身的女星安苡愛外型甜美，是粉絲心目中的「國光女神」，談起戀愛卻非常卑微，她在談話性節目《阿姐萬歲》大談過往分手的慘痛往事，被男友當成外送工具人，經常幫忙送餐點，結果某次買滷味忘了拿辣椒，竟然被秒提分手，過程相當離奇，主持人陳志強安慰她發生這種事，其實是男方早就想分手，隨便找理由當藉口罷了。
記者江芷稜／綜合報導
安苡愛說，自己很愛對方，願意為男友做任何事，體諒他工作忙碌，因此每次深夜男友喊肚子餓，她就會幫忙點餐滿足另一半，盡可能買到對方想要的東西，堪稱是免費的外送員角色，就算是遠到基隆的咖哩麵，不會開車的她也心甘情願深夜搭計程車去買。
結果某次深夜，安苡愛幫男友買滷味，返家時已經是深夜12點，對方卻抱怨「為什麼沒有拿辣椒？」即使她要去便利商店購買辣椒醬也被阻止，堅持滷味一定要搭配店家特別調製的辣椒，甚至直接提出分手，超展開的發展讓在場來賓都傻眼。
主持人陳志強笑說，安苡愛戀愛就像闖關完成任務，男友一直刻意設置關卡考驗她，推測這麼奇怪的分手理由，應該是他心裡已有第三者。安苡愛坦承，發生辣椒事件之前，男友已經偷偷躲在角落講電話，變心似乎早有跡象，朋友也看到對方與第三者牽手走在街上，對方才會用爛理由跟她提分手，只是自己不願相信而已。
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