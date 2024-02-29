MLB／張育成拉傷將缺陣數週　春訓恐報銷、拚大聯盟得等球季開打

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去年張育成效力紅襪隊時期，也曾因為左手鉤骨骨折傷勢，缺陣長達2個多月的時間，在受傷之前張育成手感原先相當火燙，頻頻有全壘打表現，但傷癒後卻找不太到好手感，最終去年賽季留下打擊率0.162，17支安打、6轟成績。
如今張育成又遭逢拉傷傷勢，距離新賽季到來僅剩一個月時間，剩餘的熱身賽恐宣告報銷，只能持續休息復健，等待例行賽正式開打再持續爭取機會，光芒隊的開幕戰預計將於台灣時間3/29開打，將對上同為美聯東區的多倫多藍鳥。
今天是張育成本季第2次在熱身賽登板，上一場比賽對陣老虎隊時，首打席張育成就開轟，今天則是擔綱擔任第8棒游擊手，第3局張育成站上打擊區時，他在一次揮棒後造成左腹不適，光芒總教練Kevin Cash也走上場關心，最後張育成走回休息室，光芒換上Carson Williams代打，最後吞下三振，該打數的三振也記在張育成的身上。
「這有點不幸，張育成將會缺席一段時間，球隊會幫助他治療傷勢。一般來說，這些事情很棘手，你永遠不會知道要休息多久，也許缺陣三週、六週、八週？目前仍不確定。」Kevin Cash說到。
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