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大學品牌力「10指標評百校」　台大摘6冠最多　台科北科產學力強

▲大學品牌力排行今（29）日出爐，台大在10指標中，有6項奪冠為最多。（圖／台大提供）
▲大學品牌力排行今（29）日出爐，台大在10指標中，有6項奪冠為最多。（圖／台大提供）

記者李琦瑋／台北報導

人力銀行以知名度、職務能力、未來能力、產學力等10指標，評比120所國內大學，今（29）日發布《大學品牌力》報告，台大一舉摘下6冠最強，北科大、台科大則高居產學力雙傑，展現科大業界接軌硬實力。

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104人力銀行首度結合23萬筆求職者資料、近千份企業問卷、教育部及國家圖書館的公開資訊，用知名度、職務能力、未來能力、產學力、學群力、性格優勢、校友薪資、國際力、研發力、論文力10大指標，完成120所國內大學的《大學品牌力》評比。

104人力銀行今天發表《大學品牌力》評比，總排名由成大居首，前10名依序還有陽交大、台大、清大、台科大、政大、北科大、中央大學、輔大、中山大學，輔大是唯一進榜前10名的私校。

▲大學品牌力10大指標各校表現。（圖／104人力銀行提供）
▲大學品牌力10大指標各校表現。（圖／104人力銀行提供）
若細看10大指標的前5名學校，104人力銀行職涯教育長王榮春表示，台大一舉摘下知名度、職務能力、未來能力、學群力、校友薪資與研發力6冠最強；成大在校友薪資、研發力、論文力搶下3冠；政大（國際力、校友薪資）、陽交大（研發力、校友薪資）各搶下2冠。

王榮春說，10大指標TOP 5共計51席，陽交大進榜最多，搶下10席，10指標全數擠進前5名，成大9席、台大8席，清大、政大、台科大至少都有5個指標進榜，淡江則以國際力，成為唯一進榜私校。

各校表現上，王榮春分析，成大在校友薪資、研發力、論文力見長；政大以校友薪資、國際力領先；中山性格優勢受肯定；北科大、台科大則高居產學力雙傑，展現科大業界接軌硬實力。

台科大學副校長劉志成指出，台科大拿下「薪資力」指標第1名，是對台科大培育專業人才的實質肯定，台科大調查畢業滿5年的校友工作行業，人數最多的是專業、科學及技術服務業（29.26%），製造業次之（28.77%）；部門則有30.04%集中在研發／開發，工程部門次之（18.18%）。

劉志成說，台科大在產學力方面表現優異，奠基於多家關鍵企業在校內成立共同研發中心，建立長期產學合作，並由學校各實驗室提供企業完整服務與解決方案，其中，近3年與民間企業產學合作案的年度總經費在每年平均成長超過19%。

北科大副校長楊重光表示，北科大與指標企業合作打造人工智慧科技、資訊安全、智慧鐵道、太空系統工程、半導體等前瞻特色班別學程，從大學部到碩博士班，打造技職高階人才培育一條龍的成果；同時，領先全國，與國家資通安全院開辦資安長高階領導班、與聯輔基金會聯手培育中小企業財管菁英等高階產業人才；北科大也是國內第一所校外實習全面必修的大學，企業雇主平均滿意度超過8成，盼透過傑出的產學銜接能力，培養學生的職務勝任能力、適應未來能力，並由教育帶動產學研發。

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