林莎飛泰國比基尼照全PO了 被讚「食尚玩家唯一沒職災的主持人」
「國民初戀」林莎以甜美童顏、32D好身材在競爭激烈的寫真界殺出一條血路，加上慧黠又機靈的性格，入主外景節目《食尚玩家》後人氣暴漲，IG追蹤數衝破百萬，她近日完成香港工作赴泰國度假，昨（28）日在粉專上傳一系列比基尼戲水照，半天超過6萬人瀏覽、按讚，網友笑稱：「應該是食尚玩家裡唯一沒有職災的主持人了！」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的照片，林莎綁丸子公主頭，穿一件繁星圖案的三點式泳衣，於飯店無邊際游泳池玩水兼擺拍，她雙手撐住欄杆，身軀躬成大S型，線條前凸後翹，沒有一絲贅肉，轉身還露出丁字泳褲和水蜜桃臀，福利給好給滿，林莎透露：「來曼谷放暑假！」
貼文一發布，「呆萌女神」元元（吳婕安）留言：「互惠請標記攝影師！」林莎回覆：「好的老闆！」才知道美照出自同行的閨密元元之手，一票網友眼睛大吃冰淇淋，「林莎應該是食尚玩家裡，唯一沒有職災的主持了！還是一樣美」、「這讓人如何移開注目的眼光」、「太正了」、「攝影師專業！」
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