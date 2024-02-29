四年一次！「229由來、星座、生日算法」一文看懂：多這天很重要

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通常認知的一年是365天，不過太陽視行從春分點到下一次春分點，長度實際上是365.2422日，因此，以日記年，每過一年就會比回歸年的時間短少約0.25天，約6小時，所以每4年視行太陽就會落後春分點位置大約1天的時間。
為了彌補這個差值，使日期和節氣較為對位，陽曆中規定每4年就有1年的2月必須多1天，因此當年就會有2月29日，也稱為「閏年」。
🟡229幾年一次
陽曆中規定每4年就有1年的2月必須多1天，1個回歸年約365.2422天，若一直以每4年加閏1日的方法記年，多年以後就會發現「太陽回歸春分點的日期會越來越早」，所以為了更準確的記錄時日，天文學家制定了陽曆閏年的規則。
📍4000倍數不閏、400倍數閏、100倍數不閏、4年倍數閏
4和400的倍數年，例如西元2000、2012、2024、1600、2000、2400年等可被4和400整除的年份，就規定有2月29日。
100或400的倍數年，例如西元1800、1900、2100、4000、8000年等不可被400整除的年份，則沒有2月29日。
🟡229生日怎麼算
229出生雖然每4年才能過一次生日，不過在歲數上並不會因此和其他人不同，基本上每年的3月1日就可以自動將歲數+1，且英國法律甚至明確指出，2月29日出生的人會在3月1日「大一歲」。
🟡229有放假嗎
雖然4年一次很特別，但根據《紀念日及節日實施辦法》，229被列為「一般平日」，而非國定假日，因此包括郵局、銀行皆為正常營業，不像228和平紀念日有放假。
🟡229星座
2月29日出生的民眾，在星座歸屬於12星座中的「雙魚座」，因為雙魚座的星座日期為2月20日至3月20日。