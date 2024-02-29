長榮便宜機票「來回2088元」出國！促銷下殺75折 虎航飛大阪2399
小資族又有便宜機票可搶了！即將迎接3月1日至3月4日2024 TPTE 台北旅展，今（29）日長榮航空宣佈，即日起開跑「2024春季線上旅展」，9月30日前從台灣出發，指定航線「下殺最低75折起」優惠，幫大家挖出促銷機票「高雄－澳門」來回最低只要2088元未稅，就能一秒飛出國！台灣虎航2024夏季航班也有飛日本大阪增班優惠，從台北、高雄出發都是 2399元起單程未稅。
記者蕭涵云/綜合報導
長榮航空2024春季線上旅展，即日起至3月12日，祭出多條航線超殺便宜機票，預訂9月30日前從台灣出發指定航線「下殺最低75折起」優惠。春季最熱門的賞櫻旅行，推薦「桃園－東京」、「桃園－福岡」或「高雄－福岡」，其中最誘人的票價是「桃園－首爾」來回機票最低只要5665元起未稅價。
而即將於3月6日飛航的「桃園－愛媛」航線則有優惠價9390元起未稅；港澳航線划算優惠不少，包括促銷機票「高雄－澳門」來回最低只要2088元起未稅、「桃園－澳門」來回最低2546元起未稅、「桃園－香港」來回最低3556元起未稅。
疫後想飛歐美長程線也不用砸大錢，像是「桃園－舊金山」含稅最低30529元起；從桃園出發至巴黎、倫敦、米蘭、維也納、阿姆斯特丹、慕尼黑等6大航點也同樣有優惠票價。飛往位於南半球的澳洲也有好康，「桃園－布里斯本」來回機票最低竟只要16684元起未稅。
若新加入長榮航空無限萬哩遊會員，除贈送最高1000哩，旅展期間在官網或EVA Mobile APP「會員優惠購票專區」，可享特選航線成人機票獨家優惠；會員購票還能兌換免費機上Wi-Fi體驗。
另外，台灣虎航也公布2024夏季航班優惠即起開賣，旅遊期間為6月1日至10月26日，而且飛往日本大阪航線還增班開賣，「台北－大阪」單程未稅2399元起，每週14班、6月1日起每週16班；「高雄－大阪」也是單程未稅2399元起，每週 4 班、6月1日起每週 5 班。