中華職棒／「綠色坦克」高國慶正式引退！統一獅3/19將舉辦記者會
中華職棒統一獅隊「綠色坦克」高國慶，新賽季確定將正式高掛球鞋，轉戰二軍首席教練，2004年高國慶加盟統一7-ELEVEN 獅隊以來，一共累計20年職棒生涯歲月，留下安打1844支、打點902分、全壘打134支，各項打擊成績都名列前茅，個人生涯創造許多榮耀紀錄，新球季轉任球隊二軍首席教練，而統一獅預計將於五月底，於台南棒球場安排引退活動，關於高掛球衣轉任教練過程中心路歷程，統一獅隊則是將在3月19日，為高國慶選手舉辦生涯引退記者會，屆時記者會上將正式宣告引退。
記者陳品翔/綜合報導
現年45歲的高國慶，扛下獅隊過去多年的一壘位置，表現也相當穩定，而由於多年下來仍在球場上奮戰，也被許多網友笑稱，等到年輕好手黃勇傳引退賽時，先發一壘手仍是高國慶，但如今大學長確定將正式引退，轉戰統一二軍首席教練位置。
至於高國慶日前在春訓開訓典禮上，也接受訪問，談及新賽季將轉任教練，心境上是否需要作出一些調適，高國慶則是表示，其實大概在去年下半季球季時，自己就有所準備要準備退下來了，所以自己並沒有太大反應，高國慶說到：「其實自己大概在去年下半季球季時，就有所準備了。轉任教練之還是一樣，就是跟當時當選手時的相處模式是一樣的，只不過變成看他們的角度就比較不同。」
高國慶也不忘叮嚀二軍球員要「小心」了，要更認真面對自己，好好準備即將到來的新賽季，他說到：「小心兩個字當然不是在訓練裡面，只不過要告訴他們的是，真的自己要對自己的要求，再更高一點。」
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