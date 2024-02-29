有表／民眾黨全摃龜！立院8委員會召委名單出爐　藍綠各是這些人

內幕／藍白召委合作逆轉！基層怒、藍委壓力大　內部會議氣氛曝光

▲民眾黨立委林國成（右）也支持國民黨立委陳雪生（左）擔任交通委員會召委。（圖／記者政勳攝 , 2024.02.29）
▲民眾黨立委林國成（右）也支持國民黨立委陳雪生（左）擔任交通委員會召委。（圖／記者政勳攝 , 2024.02.29）

記者林怡昕／台北報導

立法院今（29）日舉行召委選舉，原本國民黨已決議要禮讓一席召委給民眾黨，且鎖定交通委員會的民眾黨立委林國成，沒想到今天早上黨團大會後大逆轉，國民黨最終決議八大委員會召委都投自家人。據悉，會議開始氣氛詭譎，主持人僅稱民眾黨有釋出善意，且黨內立委都一致表達要挺自家人，最終傅崐萁宣布都投給自己人後，現場立委如釋重負，在拍手聲下圓滿收場，更有黨團人士認為，這是國會藍白合好的開始，強調「這情況絕對和當時2024總統大選時的藍白合大不同」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院今日上午將舉行召委選舉，國民黨立法院黨團日前在共識營決議，要禮讓一席召委給民眾黨，近日也朝向禮讓林國成方向討論，怎料，今天早上國民黨團大會後峰迴路轉，傅崐萁宣布「民眾黨沒有提供人選」，民眾黨在立法院第一會期召委全槓龜，國民黨則囊括八大委員會召委。

據了解，就在國民黨共識營後釋出禮讓召委訊息，國民黨與民眾黨間以「傅崐萁對黃國昌」、「洪孟楷對黃珊珊」這兩組人馬，展開熱線溝通，且在昨天就已經討論出結論，甚至在早上黨團大會後，黃國昌也有再致電給傅崐萁，「二次確認」是否八大委員會都支持國民黨，雙方互動熱絡。

與會人士也還原會議現場，黨團大會一開始氣氛詭譎，先由洪孟楷率先發聲，僅表達民眾黨有釋出善意，接著黨內立委輪番發言，有不少中生代立委先表態，受到選區壓力，建議還是力挺自己黨的候選人為主，新科立委也接續表態，不論公開、私下都被選民反對意見灌爆，更提出兩黨間是否已經談好合作條件的疑問。

與會人士續指，最終傅崐萁作出總結，八個委員會一同支持自己的召委人選，更強調雙方都有善意，而陳雪生也發言感謝總召付出，大氣稱「我沒關係」，過程辛苦黨團了，才全場立委鬆了一口氣，最終在愉快氛圍下拍手通過。

有不具名藍委坦言，區域立委會承受選民相當大壓力，「選民就會覺得我為什麼要挺民眾黨？選民把票投給我，結果我挺別黨」，再者，就算共識營提出要禮讓召委，合作也是要「雙向合意」，如果民眾黨不想要，那至少國民黨早就釋出善意。

「國會一定要藍白合，這樣才能制衡民進黨」黨團人士則認為，雖然民眾黨婉拒了國民黨善意，但卻是國會藍白合好的開始，因為雙方都表達了善意，未來無論在法案、各方面下，一定都有合作空間，這情況絕對和當時2024總統大選時的藍白合大不同。至於要禮讓召委給民眾黨未果，是否讓傅崐萁沒面子？該人士也說，其實傅崐萁最後態度非常大度，因為已經感受到彼此善意了。

國民黨不讓了！8召委全投自己　傅崐萁曝沒禮讓民眾黨是這原因

立院召委選舉投錯票！這綠委竟投給自己　狂道歉「我昏去了！」

不讓了！陳雪生奪立院交委會召委　林國成喊大哥曝兩人好交情

民眾黨全摃龜！立院8委員會召委名單出爐　藍綠各是這些人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞