內幕／藍白召委合作逆轉！基層怒、藍委壓力大　內部會議氣氛曝光

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據了解，就在國民黨共識營後釋出禮讓召委訊息，國民黨與民眾黨間以「傅崐萁對黃國昌」、「洪孟楷對黃珊珊」這兩組人馬，展開熱線溝通，且在昨天就已經討論出結論，甚至在早上黨團大會後，黃國昌也有再致電給傅崐萁，「二次確認」是否八大委員會都支持國民黨，雙方互動熱絡。
與會人士也還原會議現場，黨團大會一開始氣氛詭譎，先由洪孟楷率先發聲，僅表達民眾黨有釋出善意，接著黨內立委輪番發言，有不少中生代立委先表態，受到選區壓力，建議還是力挺自己黨的候選人為主，新科立委也接續表態，不論公開、私下都被選民反對意見灌爆，更提出兩黨間是否已經談好合作條件的疑問。
與會人士續指，最終傅崐萁作出總結，八個委員會一同支持自己的召委人選，更強調雙方都有善意，而陳雪生也發言感謝總召付出，大氣稱「我沒關係」，過程辛苦黨團了，才全場立委鬆了一口氣，最終在愉快氛圍下拍手通過。
有不具名藍委坦言，區域立委會承受選民相當大壓力，「選民就會覺得我為什麼要挺民眾黨？選民把票投給我，結果我挺別黨」，再者，就算共識營提出要禮讓召委，合作也是要「雙向合意」，如果民眾黨不想要，那至少國民黨早就釋出善意。
「國會一定要藍白合，這樣才能制衡民進黨」黨團人士則認為，雖然民眾黨婉拒了國民黨善意，但卻是國會藍白合好的開始，因為雙方都表達了善意，未來無論在法案、各方面下，一定都有合作空間，這情況絕對和當時2024總統大選時的藍白合大不同。至於要禮讓召委給民眾黨未果，是否讓傅崐萁沒面子？該人士也說，其實傅崐萁最後態度非常大度，因為已經感受到彼此善意了。