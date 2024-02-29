中台灣燈會13天破350萬人、網路聲量450萬 春遊台中還能玩這些
台中市政府打造「慶典城市」，為期13天的台灣元宵燈會昨晚圓滿落幕，累計遊客超過350萬參觀人次，帶動周邊約81億元觀光產值，光是主燈「龍之異次元」燈區的網路影音瀏覽，就突破450萬次。市府今（29）日表示，將評估適合長期留展的燈會內容，繼續在中央公園展出；接下來台中媽祖國際觀光文化節、台中東勢新丁粄節、浮現祭將接續登場，讓台中市整個春天洋溢滿滿的「龍賀」祝福。
記者顏幸如／台中報導
2024中台灣元宵燈會昨晚圓滿落幕，最後一日適逢228假期，累計吸引超過350萬參觀人次、帶動周邊約81億元觀光產值。今年是燈會移師中央公園的第2年，疫後觀光需求更是驚人。市府在燈會打造8大主題燈區，民眾反映「顛覆傳統燈會既定印象」，除了許多互動性科幻燈組、大玩KUSO的燈組，水上劇場的「台中龍賀」主燈秀，網路影音的瀏覽次數突破450萬次，更吸引許多民眾重遊，最後幾日往往要排隊一兩個小時才能入場。
副市長鄭照新表示，今年主燈首創水上劇場型式展演，口耳相傳吸引大量遊客朝聖，未來的中台灣元宵燈會，燈組規劃將持續創新；燈會結束後，也將規劃適合長期留展的策展，歡迎大家常到中央公園遊憩，市府團隊也會全力以赴，讓台中成為民眾春遊的首選城市。
市府表示，中央公園面積約67.34公頃，園區結合「智慧」、「低碳」與「創新」三大原則，前往遊逛建議事先下載中央公園導覽APP，或是上中央公園資訊網 。台中市「春遊祭」的四大活動，接下來還有台中媽祖國際觀光文化節、台中東勢新丁粄節、浮現祭接續登場，民眾可持續關注台中觀光旅遊網及臉書「大玩台中」掌握最新活動資訊。