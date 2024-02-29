快去台中玩！2大飯店週年慶　每晚1672元入住、一泊二食下殺4折

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此外人氣設施-FUN世界、健身房、三溫暖也推出「買10+11元再送1」優惠。同樣在3月期間的週一至週五，推出「樂滿地自助百匯早餐-第二位半價」優惠，平均一人只要442元(不適用兒童收費標準)。
台中日月千禧酒店同樣迎接3月5日11週年慶的到來祭出特惠。住房一泊二食4折起，各餐廳也有推出1+1超值方案。
3F饗樂全日餐廳3月1日~3月17日舉辦快閃1+1歡樂慶活動，單筆消費折扣後滿3,000元可抽獎一次，滿6,000元可抽獎兩次，至多抽五次，有機會抽中饗樂全日餐廳享樂好食兌換券、精選葡萄酒、公主駕到氣泡果醋、手工餅乾、或精美小禮品。
此外，週一~週四午、晚餐時段，四位成人同行持此餐廳效期內有價餐券三張消費，即享第四位成人原價用餐79折，以此類推(每桌上限12位)，此專案每個餐期限量30組。
24F極炙牛排館祭出1+1大於2雙重優惠，只要午、晚餐時段點用兩套套餐（品味套餐、特殊菜單不適用），3月1日~3月7日贈送主廚特選熱前菜”香料火焰骰子牛”或”義式水煮魚”二擇一(每餐期限定11組，每桌贈送一次)；3月8日~3月17日可享精選酒款買一送一。
1F旅覓酒吧3月1日~3月17日推出快閃好禮雙重送特惠，第一重：凡單筆消費滿388元即可參加摸彩乙次，獎項包括售價120元(含)以下蛋糕/麵包乙個、伴手禮小點乙個、或千禧茶乙杯(四款風味擇一）等。
住房一泊二食專案下殺4折，即日起至3月12日的週一～週四入住，日月客房每房每晚6,999元，含饗樂全日餐廳百匯自助式早餐1客、極炙牛排館餐食抵用金3,500元。若是下訂9,999元專案，含饗樂全日餐廳百匯自助式早餐2客、極炙牛排館餐食抵用金7,000，等於扣掉抵用金後，3000元不到就能住星級飯店還送早餐，約為原價4折起優惠。且3/5 週年慶當天入住加碼贈送每人精選飲品一杯。
極炙牛排館曾獲「米其林餐盤」推薦，位處酒店最高樓層24樓，可眺望台中七期城市美景，主要提供美國頂級牛排，澳、日和牛以及波士頓活龍蝦、法國頂級吉拉朵生蠔等極品海鮮，相當值得一嚐。