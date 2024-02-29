中華職棒／台鋼雄鷹高雄街頭宣告開季！主場開幕戰4/5澄清湖開打

我是廣告 請繼續往下閱讀
台鋼雄鷹今年將飛向一軍舞台，迎接隊史第一個一軍賽季，主場開幕戰將在4月5至7日（週五至週日）在澄清湖棒球場開打。台鋼雄鷹過年之後第二階段春訓開始實戰，目前共進行7場練習賽，其中6場對外練習賽贏得勝利，打出好的開始，隨著開季邁入倒數，球隊、球團都正在積極備戰中。
深耕高雄，成為南部球迷的驕傲
台鋼雄鷹深耕高雄在地，朝向「成為南部球迷的驕傲」努力。創隊之後積極推動「展翅高飛夢想啟航」計畫，「地方棒球振興基金巡迴列車」駛進南台灣校園；去年更深入高雄生活圈，年底先是出沒在「2023高雄聖誕生活節市集」，接著在「2024高雄跨年晚會」，由洪一中總教練帶著選手陳飛霖、李欣穎、吳柏萱，陪伴市民朋友一起倒數迎新年。今年年初風靡高雄的黃色小鴨，也能看到台鋼雄鷹身影，吉祥物TAKAO到愛河灣尋找黃色小鴨，也與市民朋友見面，這支高雄在地職業棒球隊逐漸走入市民生活。
在地經營獲得溫暖回饋
台鋼雄鷹隊史第一次主場開幕周即將於4月5日登場，台鋼雄鷹今走上高雄街頭再度與市民見面，每次活動市民朋友都給予熱情支持，大方給出大拇指比讚，也會熱情與TAKAO揮手、合照，讓台鋼雄鷹在地經營得到溫暖回饋。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁