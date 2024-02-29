「令和黑船」在熊本重演！黃暐瀚：日本想吸引的遠不止台積電

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黃暐瀚分析，日本人希望台積電熊本設廠，將帶來「黑船2.0」的效益，一舉打造「日本矽谷」（吸引更多半導體大廠到日本設廠）與「熊本不夜城」（24小時開工不休息），為了達到這個目標，日本有決心也有行動，首先就是補助，如台積電熊本一廠（成熟製程），日本政府就補助4760億日幣（台幣約1000億），今年開工、預計2027完工的「台積電熊本二廠」，補助則高達7320億日幣（約台幣1555億），如果屆時能達到7奈米以下先進製程，還可能補助到1800億台幣。
第2點則是工作條件。比起美國，熊本在「距離」、「氣候」、「生活習慣」、「時區」等方面，都更加貼近台灣，優秀的工程師在考慮赴美還是赴日時，家庭因素及生活條件也都會是考量重點。而菊陽町台積電熊本廠周邊的超商，已經開始販賣台灣的小吃（炒米粉、排骨飯、豆花粉圓），光是台積電食堂的工人，時薪竟就開出3000日幣，但其實熊本的薪資是全日本第4低，平均時薪只有898日圓（台幣188），台積電的食堂工人不只時薪超高，還包吃包住，等於每月可賺新台幣10萬元。
黃暐瀚強調，談論這些，不是為了要吹捧台積電去熊本有多成功，或是日本有多厲害，而是同為海外設廠，台積電在美國廠遇到的「工會反彈」、「補助不到位」等問題，日本政府早有預料並全面排除。100多年前，黑船開國，打醒了日本；2024的今天，日本期待「令和黑船」再創榮景，日本想吸引的遠不止台積電，韓國三星、美國英特爾、美光，也都是日本招商的對象。
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