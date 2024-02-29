台股震盪影響ETF表現！00929、00731雙雙貼息 00919連2日創新高
台股在228放假前上下震盪近200點，也連帶影響到台股ETF的表現，台華台灣科技優息（00929）與復華富時高息低波（00731）今（29）日除息行情受挫，盤中雙雙繳出貼息成績單。不過隨著台股跌深反彈，00929開盤16分鐘後回到平盤之上。而受到許多股民喜愛的群益台灣精選高息（00919）則是連續2個交易日創下股價新高。投信業者指出，台股後市在資金轉向寬鬆，製造業庫存調整告一段落，整體盤勢還是偏多看待。
記者魏妤庭／台北報導
00929經理人許忠成指出，00929目前子產業比重前3大為半導體、電子零組件、電腦及週邊設備，這次除息美股配0.13元。由於AI趨勢提供科技業新的長期成長動能及擴張循環，也將提供台廠供應鏈業績成長動能，建議如果遇到市場震盪，可以採取分批佈局方式，分散投資風險，並兼顧AI應用放量帶來的投資收益機會。
此外，未除息的00919逆勢走揚，今日盤中來到24.1元，已是連續2個交易日創新高。財富管理業者表示，目前00919的可分配投資收益，仍有足夠配息續航力，再結合收益平準金制度，讓配息為穩不怕被稀釋，有助於配息的穩定性，配息頻率也採取每季配息，滿足投資人打造穩定現金流需求。
群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股後市在資金轉向寬鬆，製造業庫存調整告一段落後轉向正向循環，台股2024年將可望迎來景氣行情，整體盤勢還是偏多看待。
此外，謝明志提到，美國實現軟著陸且升息循環結束，降息雖遞延但市場可持續期待。另美國將舉行總統大選，勞工持續提供生產力，穩定成長的薪資結構使美國經濟維持溫和成長。貨幣政策由緊縮轉為寬鬆，可望推動企業投資，協助新科技發展，推動景氣向上動能，台股也將跟著受惠。
※【NOWnews 今日新聞
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