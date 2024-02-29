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快訊／揭林大鈞假面具！品保協會批演很大：還圖利鴻毅旅行社

▲品保協會理事長張永成（右）今（29）日表示，他要揭開林大鈞的假面具，林大鈞根本就是演很大（圖／記者許若茵攝，2024.02.29）
▲品保協會理事長張永成（右）今（29）日表示，他要揭開林大鈞的假面具，林大鈞根本就是演很大（圖／記者許若茵攝，2024.02.29）

記者許若茵／台北報導

年代旅遊富國島丟包案引起台灣社會震驚，而已簽約卻無法出團的旅客更成為冤大頭，深耕越南旅遊40多年的鴻毅旅行社出面接手。品保協會理事長張永成今（29）日表示，他要揭開林大鈞的假面具，林大鈞根本就是演很大，而且還罔顧消費者權益、圖利承接旅客的鴻毅旅行社，更是傷害全台旅行業形象。

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年代旅遊爭議持續擴大，截至今日，品保協會已收到120件、770名旅客申訴。張永成今召開記者會表示，林大鈞昨日出面說明，「但我們認為林大鈞演很大，我在這邊要揭開他的假面具」，年代旅遊罔顧消費者權益，圖利鴻毅旅行社，把責任推給品保協會，傷害全台4000家旅行社的形象跟利益。

張永成解釋，年代旅遊包星宇航空300多個位置，其中60個位置轉包給一個業者，剩下260個位置已分別收取全額或部分訂金，但鴻毅旅行社第一時間把機位在同業群組轉賣，品保協會發現鴻毅旅行社並未先通知旅客，所以予以警告需先通知旅客，業者才通知旅客。

張永成表示，鴻毅旅行社說明是，已繳全額旅客還要繳差額才能出團，「這跟第一批被丟包在富國島的200多個旅客有什麼不一樣，只是丟包的地點不一樣，原來的是丟包在富國島，現在的丟包在台灣」，旅客已繳全額，鴻毅旅行社若要承接出團義務，也必須要概括承受帶旅客出團，怎能要消費者補差額，這罔顧消費者權益。

張永成分析，林大鈞有2個意圖，第一是此案北檢已分案調查詐欺，林大鈞是要演給檢察官看，感覺他有好好處理，第二個是演給同業看說他沒詐欺，還要營運。張呼籲，林大鈞應在觀光署規定時間內繳足保證金，再來好好處理旅客後續賠償問題。

張永成強調，品保協會主張，鴻毅旅行社承接年代旅遊出團義務，對於繳交全額旅客不可再加收任何費用，且對於已繳訂金旅客不可加收任何機票款。

品保協會聲明，目前得知年代旅遊（美加國際旅行社）對於處理尚未出團的旅客處理方式，若如鴻毅旅行社的說明，則林大鈞及鴻毅旅行社此種作法，顯然是罔顧旅客權益，圖利鴻毅旅行社，而將責任由品保協會承擔，傷害了全國旅行業者形象及利益。

品保協會強調，鴻毅旅行社若要代替年代旅遊（美加國際旅行社）履行出團義務，對於已全額繳清費用的旅客，若旅客願意繼續旅遊，即不應再收取任何費用，若旅客解約即應履行退款義務；對於僅付定金的旅客，不得重複收取機票款，以保障旅客權益。

品保協會認為，﻿﻿﻿年代旅遊（美加國際旅行社）三月份向星宇航空承包四梯次共320個富國島五天包機機位（出發時間3/2、3/6、3/10、3/14），因此案目前北檢已分詐欺案調查，呼籲檢方凍結星宇航空已退還年代旅遊（美加圆際旅行社）的溢付款（約新台幣贰佰多萬元），以保障已繳費旅客權益。

品保協會提醒，﻿﻿若旅客需申請履約保證保險理賠時，需檢附年代旅遊（美加國際旅行社）之代收轉付收據及相關付款憑證，其他業者提供之憑證無法受理

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