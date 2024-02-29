日本旅遊先別換日幣！「爽賺30％回饋」秘訣不藏了　付現金慘虧大

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🟡最高回饋30％活動
◾全支付APP在日本付款，不需額外負擔1.5%海外交易手續費
◾即起至5月31日前，使用全支付在日本特約機構實體門市結帳，不限消費金額，筆筆享9%全點回饋，期間最高享300全點
◾即起至5月31日前，使用全支付帳戶、 全支付連結合作銀行帳戶付款，消費不限金額，筆筆享1.5%全點回饋。
◾即起至5月31日前，全支付在日本跨境連結國泰世華銀行付款，筆筆再加碼16%全點回饋（每人每月最高全點200點回饋！每月限量40萬全點，2/29納入3月回饋活動）
◾即起至3月31日前，全支付連結國泰世華銀行連結帳戶付款，筆筆再加碼2%全點回饋（每人每月最高全點100點回饋，每月限量50萬全點）
也就是說使用全支付APP在日本付款，除了不需額外負擔1.5%海外交易手續費外，即起至5月31日前凡赴日旅遊使用全支付付款，筆筆最高享10.5%全點回饋，連結「國泰世華」銀行帳戶付款最高再加碼18%全點回饋，簡而言之赴日消費使用全支付連結「國泰世華」銀行帳戶付款享最高30%回饋，比起使用日幣現金支付更有優勢。
此外，鐵道迷注意了！全球領先旅遊和體驗預訂平台Klook，宣布開賣東京往返日光的東武鐵道新型特急「SPACIA X」車票，為除了日本官方網站外，唯一販售的線上平台；Klook更獨家開放90天前線上預購，早於官網60天，讓旅客保有充足時間規劃行程，並支援全中文介面和LINE Pay等多元付款服務，提供最便利的購票體驗。
想朝聖SPACIA X的旅客，上Klook同時預訂成功「日光周遊券」和「SPACIA X」特急券即可搭乘；即日起Klook更與日本東武鐵道獨家合作，凡購買SPACIA X特急券可直接以9折加購日光周遊券，數量有限趕快把握。