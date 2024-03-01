有表／民眾黨全摃龜！立院8委員會召委名單出爐　藍綠各是這些人

今日軍武／「海鯤號」泊港測試宣傳過頭？專家質疑520前難交艦

▲台灣國際造船公司進行海鯤軍艦浮船作業，進入台船小塢的情形。(圖／台灣國際造船公司提供)
▲台灣國際造船公司進行海鯤軍艦浮船作業，進入台船小塢的情形。(圖／台灣國際造船公司提供)

記者呂炯昌／台北報導

國造防禦型潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」在高雄台船港區實施移置作業，為3月泊港測試做準備。專家表示，海鯤艦上不少裝備其實到目前仍未就定位，這段時間內根本就不可能實施「泊港測試」（HAT）。根據日韓等國造潛艦原型艦的經驗，從交艦到成軍至少下水需要1至2年時間，並質疑能否在蔡英文總統520卸任前交艦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
海鯤號潛艦27日清晨開始在高雄台船港區實施移置作業，順利藉由中信8號浮動船塢，平穩地往台船乾塢移動，相較去（2023）年9月28日舉行的下水典禮，此次移置作業艦艏及側視聲納陣列、魚雷管均未遮蓋，除被視為機密的車葉仍以帆布包覆外，船體首度全曝光。由於海鯤號已經封殼，屆時包括電瓶、潛望鏡等未安裝設備，將從魚雷管的預留空間送入船內安裝。

由於國內無能力生產潛望鏡，所以潛望鏡要到3月到貨後才能安裝。台海安全研析中心主任梅復興在網路媒體「端傳媒」撰文表示，海鯤號迄今未安裝電瓶，艦上電瓶400多組，重達400噸，與現役劍龍級潛艦相近，若按照海軍現役潛艦的維修經驗，電瓶及相關電路系統的安裝施工需耗時2個星期，各項裝備2個星期內無法到位，等於這段時間內無法進行「泊港測試」。

梅復興指出，具有潛艦製造經驗的國家，在原型艦上至少都需要1到2年的時間，才能從交艦到成軍服役。他舉例，日本蒼龍級與最新的大鯨級原型艦，兩型艦都是下水之後約16至17個月才交艦服役，台灣沒有潛艦生產經驗，又缺乏原廠提供全面性技術服務，很難想像去年9月才舉辦下水典禮，僅花8個月時間，就能如期在5月完成交艦。

▲台灣國際造船公司進行海鯤軍艦浮船作業，在浮塢就位準備進行浮船作業。(圖／台灣國際造船公司提供)
▲台灣國際造船公司進行海鯤軍艦浮船作業，在浮塢就位準備進行浮船作業。(圖／台灣國際造船公司提供)

今日軍武／520前海鯤號交艦當小英畢業禮？軍方堅持需測試合格

圖輯／國造潛艦「海鯤號」泊港測試最後階段　船體全貌首曝光

歷史時刻！海鯤號潛艦移置完成　台船：水密艙壓重量皆符設計標準

國造潛艦「海鯤號」清晨順利移置作業　邱國正：沒有預定哪天完工

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞