今日軍武／「海鯤號」泊港測試宣傳過頭？專家質疑520前難交艦
國造防禦型潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」在高雄台船港區實施移置作業，為3月泊港測試做準備。專家表示，海鯤艦上不少裝備其實到目前仍未就定位，這段時間內根本就不可能實施「泊港測試」（HAT）。根據日韓等國造潛艦原型艦的經驗，從交艦到成軍至少下水需要1至2年時間，並質疑能否在蔡英文總統520卸任前交艦。
記者呂炯昌／台北報導
海鯤號潛艦27日清晨開始在高雄台船港區實施移置作業，順利藉由中信8號浮動船塢，平穩地往台船乾塢移動，相較去（2023）年9月28日舉行的下水典禮，此次移置作業艦艏及側視聲納陣列、魚雷管均未遮蓋，除被視為機密的車葉仍以帆布包覆外，船體首度全曝光。由於海鯤號已經封殼，屆時包括電瓶、潛望鏡等未安裝設備，將從魚雷管的預留空間送入船內安裝。
由於國內無能力生產潛望鏡，所以潛望鏡要到3月到貨後才能安裝。台海安全研析中心主任梅復興在網路媒體「端傳媒」撰文表示，海鯤號迄今未安裝電瓶，艦上電瓶400多組，重達400噸，與現役劍龍級潛艦相近，若按照海軍現役潛艦的維修經驗，電瓶及相關電路系統的安裝施工需耗時2個星期，各項裝備2個星期內無法到位，等於這段時間內無法進行「泊港測試」。
梅復興指出，具有潛艦製造經驗的國家，在原型艦上至少都需要1到2年的時間，才能從交艦到成軍服役。他舉例，日本蒼龍級與最新的大鯨級原型艦，兩型艦都是下水之後約16至17個月才交艦服役，台灣沒有潛艦生產經驗，又缺乏原廠提供全面性技術服務，很難想像去年9月才舉辦下水典禮，僅花8個月時間，就能如期在5月完成交艦。