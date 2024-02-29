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人社課程也能融入生成式AI教學！清大請ChatGPT擔任歷史研究助理

▲清華人社院院長李卓穎（左）開課培養學生應用生成式AI的關鍵能力。（圖／清大提供）
▲清華人社院院長李卓穎（左）開課培養學生應用生成式AI的關鍵能力。（圖／清大提供）

記者李琦瑋／台北報導

人文社會領域的學生也將引領生成式AI的浪潮。國立清華大學是全台第一所針對生成式AI成立工作小組的大學，除為全校學生開設一系列AI通識課程及工作坊，新學期開設的歷史及社會文化分析等人文社會課程還將結合生成式AI教學，引導主修中文、歷史、教育、法律、管理的學生善用AI工具，開創AI新世代的研究與創新。

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清華大學校長高為元今（29）日表示，AI的浪潮來襲時，清華學生要做的不僅是逐浪而行，還將成為造浪者，人社領域人才的投入，將大幅提升生成式AI的水準。

高為元指出，就像80年代的大學生全面學習使用個人電腦一樣，資工系以外各領域的學生都將迎接生成式AI帶來的機會。比如我們現在常看到應用生成式AI來翻譯、繪圖，就需要語言、藝術人才加入程式開發；若要研發陪伴、療癒機器人，讓AI回應也有情感與溫度，專精社會學及人類學的人才必不可少。

清華大學教務長巫勇賢說，人社領域學生的專長在於「以人為本」的思辨能力，這是AI難以取代的；在AI技術的加持下，人社領域學生可以更好地進行語言文字的分析、評估社會影響、開發教學科技、優化政策機制，讓AI更適切地為人所用。

巫勇賢提到，清華人文社會AI應用與發展研究中心錄製了一套「人文社會AI導論」線上微課程，為人社學生的AI基礎知識打底。有心深入AI領域的人社學生還可選修「人工智慧與應用」基礎19學分及進階21學分的學程，全面強化系統性學習。

巫勇賢指出，從本月開始的新學期，人社院、科管院、清華學院等學院還新開了5門課程，將生成式AI融入科技與社會、社會文化分析、歷史研究、法律與政策等課程當中。事實上，教育學院上學期就開了大數據資料分析課程，生醫學院今年9月新學年開設的醫學人文課程也將結合AI教學。

除了在人社課程導入生成式AI外，清大課程還請ChatGPT擔任歷史研究助理。清華人社院院長李卓穎本學期新開的「生成式AI指令與歷史學習及研究」，即是AI融入人社教學的課程之一。

李卓穎說，該門課將應用ChatGPT分析史料、歸納重點、發現問題、並提出辨證與反思，最終將把課堂上應用的經驗彙整成一部歷史學習及研究的AI指令集，讓研究者未來能更正確、有效率地對AI「下咒語」，而不致踏入誤區。

李卓穎表示，該門課將培養學生應用生成式AI的2大關鍵能力，第一是「如何問問題？」，第二則是「如何甄別AI給的答案？」，透過培養關鍵能力，判斷那些問題可以帶來較好的回應、哪個答案是最好的；另外，學生也須注意，請ChatGPT建議史料的蒐集方向時，會發現它有時竟會揑造出一些根本不存在的文章。

李卓穎在課堂上進行小組討論時，常讓ChatGPT擔任其中一位組員的角色，或提出相反的論證。他發現，有了AI這位組員的加入，可以刺激討論，將論點推進得更多元且深入，「AI可以促進討論，但要達到創新與頂尖，還得要真人來，尤其是越有歷史專業功力的人，越能與AI協作出好的結果。」

學生對於生成式AI融入教學的反饋又是如何呢？清華人社院學士班大四生洪睿辰上學期選修校內的AI課程，並將ChatGPT應用在他最感興趣的編劇領域。

他發現將生成式AI用在蒐集素材、解讀劇本時，可以事半功倍；但它編出的故事卻缺乏原創性及獨特性，「讓我更堅信現在的AI科技仍無法取代人類創作。」

清華中文系大二生吳庭儀說，她一直對AI很有興趣，透過校內生成式AI課程的探索，讓她確定未來的學習及職涯發展方向。她將結合AI與語言學專業，持續探索「自然語言處理」，也就是讓AI聽懂人話、及說人話。

清華人文社會AI應用與發展研究中心已開發出3套生成式AI指令集，包括人文社會學科通用版、科技與社會版、及哲學版，公開在清華大學網頁，供人文社會領域師生下載使用。

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