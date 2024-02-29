張育成左腹斜肌拉傷需休養6到8週 專業醫師曝「擔心有更大傷勢」
效力於坦帕灣光芒隊的台灣好手張育成，今（29）日遭遇左腹斜肌拉傷傷勢，在春訓熱身賽提前退場，張育成的傷勢看來恐不樂觀，根據光芒隊主帥Cash的形容，可能要休息3到8週，而張育成過去就有類似傷勢，就連投手也常見，台大物理療師陳星宇針對張育成的傷勢，以過去經驗判斷，可能要休養6到8週才能痊癒，而且要小心，避免「合併肋骨撕裂性骨折」傷勢。
記者吳政紘/台北報導
陳星宇曾幫助穀保家商、周思齊等球員復健，也是專業物理治療師，也曾擔任過中華隊的醫療團隊等，經驗豐富，更是曾幫助過統一獅隊林子崴投手、兄弟人氣球星「恰恰」彭政閔治療的專業物理治療師，他透露，像張育成的例子，要十分小心。
陳星宇表示，腹斜肌拉傷復原狀況比較難預測，有兩個需要注意的地方：
1.揮棒的機制,擊到球後的離心減速可能需要注意
張育成過去在揮棒十分豪邁，也可能是擊球力道過猛，導致身體間素減速來不及，肌肉因而拉傷。
2.是否有合併肋骨的撕裂性骨折
不只肌肉，若因猛烈牽扯而導致肌腱或韌帶附著處的一部分骨質從骨頭主體分離或撕脫，就會形成撕裂性骨折，這部分還要觀察。
張育成受傷之後，幾乎已經確定本季趕不上大聯盟開幕，這也代表他也有多一些時間在小聯盟復健，準備好有機會再上大聯盟。
光芒隊依照目前大聯盟官網預測，張育成並未被排入有機會爭取先發游擊、替補等角色，而他若可以順利回到大聯盟，將有百萬年薪，越折合台幣3000萬以上的大約。
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