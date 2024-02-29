4年過一次生日！盤點229出生藝人 五月天冠佑前技師也是特別壽星
今（29）日適逢4年一次的「229」，而2月29日是閏日，只會在閏年出現，因此今天出生的壽星4年才能過一次生日。盤點4年過一次生日的明星藝人包含：飯島直子、布志綸、邵崇柏、吉岡聖惠、徐佳琦、孫秀賢、ChrisFlow唐仲彣、吳宇衛、五月天冠佑的前技師邵崇柏等人，讓我們一起來祝福他們生日快樂。
記者張一笙／綜合報導
日本演員飯島直子，1988年出道，90年代以可口可樂廣告成為「治癒系女孩」，之後被發現有搶眼的性感身材，人氣不斷飆升，成為當代性感女神代表之一，曾獲日劇學院賞最佳女配角獎。
香港歌手布志綸，曾任職環球唱片國際部，出道前是獨立樂隊「White Noise」成員，出道後在樂隊「Mr.」擔任主唱。
台灣演員邵崇柏，曾任五月天冠佑技師、強辯樂團鼓手，後出演過《愛似百匯》、《終極系列》等影視作品。
英國演員吳宇衛，也是不少節目的主持人，活躍於台灣、英國、美國、新加坡等地，同時也是名主持人Janet謝怡芬丈夫。
日本歌手吉岡聖惠，2006年以樂團「生物股長」的主唱的身分出道，2022年懷孕，目前樂隊活動暫停。
香港模特兒徐佳琦，2008年參加上海瑞麗之星比賽奪得冠軍，曾出演過幾部影視作品配角。
韓國演員孫秀賢，2015年拍攝《Blood》出道，與安宰賢、池珍熙、具惠善合演，飾演第二女主角，2016年在與李光洙合作的《Puck》中擔正第一女主角，近年較少現身於演藝圈。
台灣饒舌歌手ChrisFlow唐仲彣是新生代饒舌團體CHING G SQUAD的成員，團員包含高爾宣、 婁峻碩、芮德等人。ChrisFlow唐仲彣的生日也是2月29日，每4年才能過一次生日。
雖然2月29日出生的人每4年才能過一次生日，時常被笑稱「最慘壽星」，但事實上，由於2月29日這天是如此的特別，所以大家都會記得這一天生日的壽星！
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