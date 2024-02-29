中職／台鋼雄鷹主場轉播出爐！確定由DAZN轉播　大谷翔平也看得到

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隨著DAZN旗下三個頻道在3月1日正式登台，各聯盟熱身賽轉播也陸續登場。3月2日起，美國職棒大聯盟春訓登場，由今年話題十足的宇宙道奇打頭陣，「克里夫蘭守護者 vs 洛杉磯道奇」早上9點直播。補進大谷、山本後的道奇持續補強，陣容完整、將在仙人掌聯盟調整至最佳狀態，本週末要與建隊方針截然不同的守護者切磋，去年讓Terry Francona光榮引退、由菜鳥教頭Stephen Vogt接手，這場比賽也會是”Cookie” Carlos Carrasco回歸克里夫蘭的第二次登板，過去抗癌成功的勵志故事與Vogt的交際手腕，兩人要帶領重整期的守護者再創驚奇！
緊接著日本職棒熱身賽將自3月3日周日下午1點起開跑，由2023日職太平洋聯盟冠軍歐力士猛牛對上橫濱DeNA海灣之星。即便山本簽下破紀錄的合約，山下舜平大早已準備好接下老大哥的王牌地位；松井裕樹將紀錄追逐暫時放下，則本昂大與宋家豪仍會為東北把守最後一道防線。兩支王牌前往美國逐夢的強權將在本週末熱身賽登場，去年在日本一失利的歐力士捲土重來，補進西川龍馬升級打線；神抽狀元的橫濱海灣之星則再度補進大聯盟層級投手Rowan Wick讓已經兵多將廣的陣容更加堅實。
中華職棒熱身賽自3月14日開始轉播，首場賽事為「味全龍 vs 富邦悍將」。豐富的棒球賽事外，DAZN今年也將在三月初帶來企業排球聯賽季後賽，四月中起轉播世界射箭系列賽事、企業射箭、TSR機車錦標賽。五月底迎來西班牙足球甲級聯賽最後一輪精彩賽事。
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