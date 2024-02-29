電力景氣續亮綠燈 台綜院：看好AI熱潮、預估1月經濟成長率5.7%
AI商機熱絡連帶推升經濟表現，台灣綜合研究院今（29）日發佈1月份台灣EPI電力景氣指數，全國產業高壓以上用電量較去（2023）年同期成長7.42%，為近年同期最大用電漲幅，AI帶動需求下，整體產業電力景氣燈號呈現穩定的綠燈。
記者魏妤庭／台北報導
台綜院指出，去（2023）年同期適逢農曆春節假期，工作日數較少，相對基期偏低，1月全國產業高壓以上用電，較去年同期成長7.42%。台電高壓以上用電方面，1月份整體產業用電量同樣受低基期因素影響，較去年同期成長8.53％，其中製造業用電大幅成長9.3％，創2年半來用電成長新高，顯示製造業生產動能正逐步回溫；服務業用電則穩健成長4.64％，用電需求持續上揚。
台綜院分析指出，今年開春元月，國內產業延續去年底AI熱度，需求擴增及春節備貨效應，外銷訂單翻紅成長1.9%，加上去年同期因為農曆春節連假，工作天數較少，加上經濟處於谷底負成長等因素影響，預測今年1月經濟成長率為5.7%。
台綜院表示，綜觀來看，第1季為電子業傳統淡季，在人工智慧熱潮推波助瀾下，今年1月全國產業及各產業用電量僅較上月小幅減少，且受去年同期低基期因素，多數產業用電漲幅都有不錯表現，包括全國整體產業、製造業及電子產業等電力景氣燈號呈穩定的綠燈。此外，因AI商機熱絡，國際終端商品需求逐漸回籠，加上內需穩健成長，以及低基期因素下推升元月經濟成長率。
展望後續，台綜院認為，AI浪潮勢不可擋，我國半導體產業具國際競爭優勢，將成為我國經濟復甦的主力因素，不過國際不確定性風險仍高，必須持續關注對產業干擾影響力道。