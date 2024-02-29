林右昌喊買中市府抵費地　市議員籲盧秀燕建社宅落實居住正義

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林右昌昨在嘉義受訪時指出，若台中市政府可透過專案的方式，將土地以成本價讓售給中央政府，中央願意出錢買、用以興建社宅，「這是雙贏，也符合大家對居住正義的期待」。
市議員周永鴻今（29）日表示，這123筆土地的總底價超過200億，引發外界質疑市府帶頭炒房，但盧市府僅強調非標售社宅用地，對內政部關切和外界質疑將造成房價飆漲，只回答「非標售社宅用地」，台中面臨社宅興建慢、規劃少的問題，市府竟還要繼續大賣市地造成台中房價飆漲！他要求應將抵費地用來規劃社宅，並加速盤點規劃全市可做社宅的用地，與中央共同落實居住正義。
周永鴻指出，盧市府針對社宅議題以話術迴避質疑，宣稱社宅6千戶已達標、朝1萬戶邁進，事實上盧秀燕任內僅規劃4處共1611戶，相較林佳龍任內規劃興建18處5278戶社宅差距極大。
周永鴻接著指出，盧市府不積極規劃興建社宅，近5年還標售總值504億的土地，讓台中市成為雙北以外房價所得比最高的縣市，去年第3季房價所得比11.74，已較前一年同季增加0.4倍，增幅更是六都最高，盧市府大賣市地對台中房價已有顯著影響。這次標售的土地，起價高於周邊行情兩成，外界質疑市府社宅規劃不力還帶頭炒地的質疑，市府應該正視，並盤點包含抵費地在內的全市用地、儘速規劃興建更多社宅，才能真正落實居住正義。