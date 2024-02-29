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林右昌喊買中市府抵費地　市議員籲盧秀燕建社宅落實居住正義

▲台中市即將讓售的第13期大慶市地重劃空拍圖。（圖／台中市政府提供，2024.02.29）
▲台中市即將讓售的第13期大慶市地重劃空拍圖。（圖／台中市政府提供，2024.02.29）

記者顏幸如／台中報導

台中市將標售123筆抵費地一事，外界看法岐異，繼內政部長林右昌昨提出「地方專案讓售給中央」的建議後，民進黨市議員周永鴻今也喊話市長盧秀燕，將抵費地用來規劃社宅，並加速盤點規劃全市可做社宅的用地，與中央共同落實居住正義，避免繼續大賣市地造成台中房價飆漲、導致小老百姓更加一屋難求。

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台中市政府將於3月7日辦理近年來最大規模的抵費地標售案，一口氣釋出第13期大慶市地重劃、第14期美和庄市地重劃共123筆土地，總底價超過新台幣200億元，不僅業界抱怨底價過高，內政部長林右昌也公開建議暫緩，市府則由地政局長吳存金於27日以3點回覆，強調市府為了健全財政紀律，必須償還銀行借款，且這些土地完全避開社宅用地、沒有也不能賤賣。

林右昌昨在嘉義受訪時指出，若台中市政府可透過專案的方式，將土地以成本價讓售給中央政府，中央願意出錢買、用以興建社宅，「這是雙贏，也符合大家對居住正義的期待」。

▲台中市即將讓售的第14期美和庄市地重劃空拍圖。（圖／台中市政府提供，2024.02.29）
▲台中市即將讓售的第14期美和庄市地重劃空拍圖。（圖／台中市政府提供，2024.02.29）
市議員周永鴻今（29）日表示，這123筆土地的總底價超過200億，引發外界質疑市府帶頭炒房，但盧市府僅強調非標售社宅用地，對內政部關切和外界質疑將造成房價飆漲，只回答「非標售社宅用地」，台中面臨社宅興建慢、規劃少的問題，市府竟還要繼續大賣市地造成台中房價飆漲！他要求應將抵費地用來規劃社宅，並加速盤點規劃全市可做社宅的用地，與中央共同落實居住正義。

周永鴻指出，盧市府針對社宅議題以話術迴避質疑，宣稱社宅6千戶已達標、朝1萬戶邁進，事實上盧秀燕任內僅規劃4處共1611戶，相較林佳龍任內規劃興建18處5278戶社宅差距極大。

▲民進黨台中市議員周永鴻，喊話盧秀燕將抵費地用來規劃社宅。（圖／周永鴻提供，2024.02.29）
▲民進黨台中市議員周永鴻，喊話盧秀燕將抵費地用來規劃社宅。（圖／周永鴻提供，2024.02.29）
周永鴻接著指出，盧市府不積極規劃興建社宅，近5年還標售總值504億的土地，讓台中市成為雙北以外房價所得比最高的縣市，去年第3季房價所得比11.74，已較前一年同季增加0.4倍，增幅更是六都最高，盧市府大賣市地對台中房價已有顯著影響。這次標售的土地，起價高於周邊行情兩成，外界質疑市府社宅規劃不力還帶頭炒地的質疑，市府應該正視，並盤點包含抵費地在內的全市用地、儘速規劃興建更多社宅，才能真正落實居住正義。

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