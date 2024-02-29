《尋找湯德章》揭露白色恐怖！蕭美琴聲援：用自己的方式了解228

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飾演「湯德章」的鄭有傑，出生於台南、父親為日本華僑，和湯德章在成長過程中一樣，都有台日身分認同上的課題，而最後也都在人生中不斷做選擇，決定以行為來定義自己，使得鄭有傑與湯德章更加貼近。鄭有傑感慨說道：「我所身處的時空環境實在幸運太多了，這是因為台灣有許多前輩曾經用生命替我們爭取過現在我們所享有的自由。但這些前輩的故事，有很多都還需要我們去挖掘、去訴說，故事要被說出來才有重量，身為影視工作者的一分子，能夠有機會參與這樣的工作，是一件很幸運的事情。」
鄭有傑在看電影時紅了眼眶，也回憶起兒時，大概是國小五年級放寒暑假期間，他和表哥晚上偷偷溜出去到當時叫做民生綠園的湯德章紀念公園爬樹，回來後被外婆逮個正著。原本慈祥和藹的外婆，那次罕見地嚴詞厲色，告誡絕對不准再去民生綠園爬樹，因為那裡槍斃過人！一直到長大後，看了湯德章的故事，鄭有傑才終於驚覺，為什麼那次外婆會那麼生氣。
《尋找湯德章》故事背景回望1907年至1947年的台灣近代史，湯德章一生追求公平正義，最終死於台灣政權交替的混亂時刻，年僅40歲。從一句「湯德章是誰？」開啟一段豐富又具有意義的探索旅程。位在台南中西區圓環，設有「湯德章紀念公園」，然而許多台灣人、甚至台南本地人都不知道湯德章是誰？引發在地的冰店老闆李文雄、記者楊淑芬，開始追尋這位歷史人物，層層抽絲剝繭湯德章的生平故事。本片將於3月15日在台上映。
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