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日本旅遊付現金虧大了！3大付款神器超猛　最高竟可爽賺30%回饋

▲台灣3大支付平台街口、玉山Wallet、全支付於去（2023）年年底至今（2024）年年初，相繼與日本掃碼交易金額市佔最大的行動支付業者「PayPay」合作進軍當地，最高回饋竟達30%。（圖／街口、全支付提供，NOWnews製圖）
▲台灣3大支付平台街口、玉山Wallet、全支付於去（2023）年年底至今（2024）年年初，相繼與日本掃碼交易金額市佔最大的行動支付業者「PayPay」合作進軍當地，最高回饋竟達30%。（圖／街口、全支付提供，NOWnews製圖）

記者鄭妤安／台北報導

隨著跨境「嗶經濟」成為電支新戰場，日本作為台灣人最常造訪的國家，成了台灣平台插旗海外首選。台灣3大支付平台街口、玉山Wallet、全支付於去（2023）年年底至今（2024）年年初，相繼與日本掃碼交易金額市佔最大的行動支付業者「PayPay」合作進軍當地，最高回饋竟達30%。

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自去年10月、11月起，台灣人到日本當地，看到設有PayPay收款QR Code的適用店家，就能使用街口支付、玉山WalletAPP進行掃碼付款。街口支付發布新聞指出，為滿足旅日民眾於即將到來的賞櫻季、旅遊旺季付款需求，街口支付與PayPay宣布街口支付用戶於2月29日上午，將可在設有PayPay Logo圖示的適用店家使用街口支付 App「出示付款碼（反掃）」完成付款，等於再多開通數百萬間PayPay適用通路，涵蓋台灣人最愛去的連鎖超商、超市、百貨公司、藥妝店、餐廳、遊樂園、滑雪場等多元類型。

街口支付提醒，街口目前於日本當地已有數百萬間合作店家，民眾需使用其支援的指定支付方式（出示付款碼或掃描收款 QR Code）方可完成付款，三月底前使用街口支付App於日本當地消費，可享筆筆5%街口幣、免1.5%海外交易手續費，使用街利存帳戶付款再加碼10.5%，加上街利存或銀行帳戶付款基本回饋，等於可享高達20%優惠。

同樣跨境支付服務進入日本的還有全支付，已於今日台灣時間上午9點全面開通使用，全支付指出，全支付發展跨境第一站插旗日本，首波開放合作對象為軟銀集團旗下行動支付品牌PayPay，其在日本國內用戶突破6千萬人，擁有超過上百萬支付據點。

今後赴日旅遊只要打開全支付APP，於PayPay日本上百萬間合作店家皆可使用，多元通路類型涵蓋日本便利商店、知名連鎖超市/藥妝店、百貨、餐廳、3C家電量販店、美容、商店街等台灣旅客最喜愛造訪的觀光目的地，只要「出示全支付日本版APP內的PayPay QR Code」或打開全支付APP內掃碼器「掃描PayPay合作店家QR code」皆可付款；實際支付金額將直接換算為台幣顯示在APP畫面上，可選擇「全支付帳戶」或「銀行帳戶」兩種方式付款，使用流程上與在國內支付交易非常相似，不需再額外學習即可輕鬆駕馭。

使用全支付APP在日本付款，不需額外負擔1.5%海外交易手續費外，歡慶新服務上線全支付攜手「國泰世華銀行」獨家推出長達三個月行銷活動，於2月29日台灣時間上午９點至5月31日，凡赴日旅遊使用全支付付款，筆筆最高享10.5%全點回饋；連結「國泰世華」銀行帳戶付款最高再加碼18%全點回饋，簡而言之，赴日消費使用全支付連結「國泰世華」銀行帳戶付款享最高30%回饋成為最精打細算的選擇。

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