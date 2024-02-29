S.H.E爆閨密情變都是因為老公！Ella全說了 無奈抖「失和內幕」
Ella（陳嘉樺）睽違9年推出個人專輯《BAD HABITS》，並於今（29）日舉行新專輯發布記者會。年初S.H.E被爆出閨密情生變，且是Ella老公解孵從中作梗，Ella受訪談到此事無奈的說：「有點莫名其妙，真的沒有的事情。」對於在演藝圈時常會有流言蜚語，她展現高EQ回應：「習慣也是工作項目之一，只能釋懷跟接受。」
記者吳雨婕／台北報導
Ella回應與Selina、Hebe（田馥甄）閨密情生變一事，直言：「這個很大條欸，就覺得，有點無奈啦，有點莫名其妙，真的沒有的事情。」她無奈表示，這件事情變成娛樂新聞，然後弄的很嚴重，「就…怎麼開心怎麼去看，我們的感情自己清楚就好，就這樣吧！」被問到會不會心疼解孵，Ella提到，老公當然辛苦，但內心也足夠強大，所以內心也能自我調適，「我能幫上的忙不多，如果真的無法，也許他會來跟我求救，他沒有求救，田馥甄也沒說什麼，照樣吃飯。」
這幾年S.H.E合體次數少到不行，每一次合體都會引起轟動，Ella說起合體一事，淡定回應：「順其自然就好，這個事情發生了，欣然接受，我會感謝，不用刻意去設定。」Ella可以說是人紅是非多，不僅被爆閨密情變，還因為缺席影集《生命捕手》首映會，傳出得罪王識賢，趁今天的記者會，Ella也一併澄清：「當天因為有工作所以缺席。」談到這些傳聞，她展現高EQ的說：「在這一行業本來就難避免（流言蜚語），習慣也是工作項目之一，在辦公室也是常常有這種是非，那你能怎麼辦，只能釋懷跟接受。」
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