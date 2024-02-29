拒捕落跑！新北詐欺車手猛踩油門欲撞警 下秒遭噴辣椒水狼狽落網
新北市3名詐欺車手，昨（28）日下午開車準備前往板橋區民生路一段提領贓款時被轄區警方鎖定，不料開車的王姓男子（33歲）見狀，竟猛踩油門試圖衝撞警員，所幸最終仍遭壓制逮捕，全案訊後已依詐欺、洗錢防制法、毒品移送臺灣新北地方檢察署偵辦。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，新莊警分局昨天下午2時許發現3名犯嫌所乘車輛後，立刻部員在一旁埋伏，待林姓車手（31歲）取款結束準備離開之際，一擁而上衝上前逮人，並在其身上扣得現金8萬元，手機2支、2張提款卡，
在車上等候的王男及徐女（22歲）發現異樣後，竟立刻倒車試圖衝撞警員逃逸，但最終還是被噴灑辣椒水攔截；事後警方在車內起獲現金33萬、點鈔機1台、手機4支、讀卡機3台、分享器1台、筆電1台、4個郵寄包裝、安非他命1包（0.21公克）、吸食器1組等證物，目前正擴大溯源，積極查緝其他集團共犯到案。
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