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13:26嘉義「規模4.9地震」！氣象署揭原因：還會有規模4以下餘震

▲今（29）日13:26，嘉義太保發生芮氏規模4.9地震，地震深度僅14.5公里，中台灣相當有感。（圖／中央氣象署提供）
▲今（29）日13:26，嘉義太保發生芮氏規模4.9地震，地震深度僅14.5公里，中台灣相當有感。（圖／中央氣象署提供）

記者張志浩／綜合報導

今（29）日下午1時26分，嘉義太保發生芮氏規模4.9地震，地震深度僅14.5公里，最大震度為4級，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本起地震是東邊的「菲律賓海板塊」往西北擠壓「歐亞大陸板塊」，能量因此傳遞到台灣西半部，屬於單純的「破裂帶地震」，後續餘震預估不多，若有的話也會在芮氏規模4以下，民眾請多加留意。

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吳健富提及，台灣西半部本身就擁有較多沒有交節、質地較脆弱的岩石，因此當板塊擠壓造成破裂，這些能量超出岩石負荷時，就會透過地震來釋放能量，本起地震在雲林斗六、嘉義市、彰化二林等都有出現震度4級，不過這片區域過去地震就較稀少，通常這樣地震都是偶發性的。

▲今（29）日13:26，嘉義太保發生芮氏規模4.9地震，中台灣相當有感。（圖／中央氣象署提供）
▲今（29）日13:26嘉義太保發生芮氏規模4.9地震，氣象署表示，此地震單純是破碎帶所引起。（圖／中央氣象署提供）
吳健富說明，台灣西半部發生的地震，通常深度都比較淺，能量傳遞後在地表的民眾也會感受較明顯，不過雲嘉南地區高樓較少，也不像台北有「盆地效應」，因此震度不會被放大，不過4級的震度就算只有幾秒，仍會導致人產生恐慌，還是要特別留意。

吳健富補充，近期中南部發生地震，有關「梅山斷層」的討論就會增多，不過本次地震距離梅山斷層較遠，且去（2023）年9月5日新港地震雖然靠近梅山斷層，但目前仍無法證實梅山斷層有往西破裂，因此本次地震就是單純破碎帶引起，和斷層無關。

▲梅山斷層在1906年誘發地震並產生地表破裂，斷層東段目前仍保留許多地形特徵。（圖／中央地質調查所）
▲中南部發生地震，有關「梅山斷層」的討論就會增多，不過本次地震距離梅山斷層較遠，目前也無法證實梅山斷層有往西破裂。（圖／中央地質調查所）

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