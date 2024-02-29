這群人展榮展瑞停更繼續賺！砸7千萬買新北3房 交屋前爸爸突中風
YouTuber「這群人TGOP」頻道宣布停更後、爆出解散消息，今（29）日核心成員展榮、展瑞出席第15屆天使心家族「336愛奇兒家庭日」行前記者會，兄弟倆透露，他們在林口買下3戶房子，要價新台幣7千萬元，交屋前爸爸不幸中風，所幸住在一起可以互相照顧。
記者黃雅琪／台北報導
展榮、展瑞表示，現今數位趨勢不停轉變，因此業配數量確實有變少，但收入實質上沒有改變：「財富沒有自由啦！還有爸媽要養！」展瑞笑虧：「他是工作狂，這沒得比，他那麼有錢！」透露展榮年輕時就瘋狂打工賺錢。展瑞表示，頻道停更後花滿多時間在上心靈成長、瑜伽課程，很多同學邀請我去做社福工作，進而參與更多公益活動，幫助大眾理解這一切。展榮則說：「他很認真邀請我，我先問他『有錢嗎？』他說沒有我說『好！』」
展榮透露，以前在拍YouTube影片的時候，心裡很自卑，停更後才開始體會這個世界：「不會像以前一樣一直內耗！」展瑞曾因為點閱率不好，因此刪掉IG發文：「那時候就覺得想要清理自己版面，但現在已經很好了。」兩人之後還是會想合作拍片，但希望以不同平台呈現。
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