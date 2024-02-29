歐洲議會報告強調台灣中國互不隸屬 外交部：具體支持台灣
歐洲議會28日通過2項有關共同外交及安全防禦報告，報告中強調台灣與中共互不隸屬，並譴責中共試圖以武力片面改片台海和平穩定現狀。對此，外交部發言人劉永健表示誠摯與感謝，並強調歐洲議會已經連續三年籌組正式訪問團來台，以具體行動支持台灣。
記者邱新博／台北報導
歐洲議會大會28日通過兩項對歐盟外交及安全政策的年度評估報告，內容強調台灣與中國互不隸屬、唯有台灣民選政府可在國際舞台代表台灣人民，並譴責中國試圖以武力片面改變台海和平及穩定現狀，支持台歐投資協議，呼籲簽署雙邊投資協定BIA。
外交部今天舉行例行記者會，劉永健表示，歐洲議會在過去兩年以來，已經通過超過20項友台決議案，支持台灣國際參與、關切台海情勢，並呼籲歐盟深化與台灣的合作關係。此外，歐洲議會連續三年籌組正式訪問團來台，以具體行動支持台灣。
外交部說，歐洲議會最新通過的報告，強調台灣與中國互不隸屬，只有台灣民選政府可以在國際舞台代表台灣人民；重申台灣為歐盟在印太地區重要的關鍵夥伴、支持台灣的國際參與；同時關切中國對台灣進行軍事恫嚇以及各種灰色地帶活動，呼籲中國停止任何損及區域穩定的作為；鼓勵歐盟會員國增加在台灣海峽執行自由航行任務。外交部對此表示歡迎與誠摯感謝。