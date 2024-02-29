連美Fed也關注！「泰勒絲經濟學」有無被誇大　台灣央行這麼解讀

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也就是說，「泰勒絲經濟學」為美國帶來的經濟效益高達57億美元，幾乎相當於對每位美國民眾發放20美元，且遠高於全球50國GDP加總。另外，她為日本、澳洲創造的經濟效益則約341億日圓（約2.296億美元）、5.58億澳元（約3.64億美元）。更誇張的是，墨爾本及雪梨一些商店的串珠配件已賣到缺貨；這些串珠被泰勒絲粉絲用來串成友誼手鏈，在泰勒絲演場會上與其他粉絲們交換。
即將在新加坡舉行的泰勒絲演唱會，甚至遭泰國總理Srettha Thavisin指控，新加坡政府為搶下泰勒絲東南亞獨家巡迴演唱會的主辦權，對每場演出補貼1億泰銖（約277萬美元）。幾天後，新加坡政府證實，資助泰勒絲在新加坡的演出，並表示這是為說服她在新加坡演出而做的努力，強調泰勒絲的演唱會對經濟具潛在利益。
泰勒絲在新加坡舉行的6場演唱會，估計帶來的相關旅遊收入最高達5億星幣（約3.719億美元）。另外，印尼旅遊暨創意經濟部長Sandiaga Uno於接受《彭博資訊》專訪時表示，印尼需要新加坡及澳洲政府已做到的事，那就是邀請泰勒絲，印尼需要「泰勒絲經濟學」。印尼政府為推動印尼旅遊業的發展，已成立1兆印尼盾的旅遊基金，以爭取大型演唱會等活動在當地舉行。
泰勒絲的風潮，不僅受到媒體關注，甚至連費城Fed在去年7月12日發布的褐皮書（Beige Book）都指出：「儘管費城旅遊業的整體復甦速度放緩，但當地人員強調，5月是自新冠肺炎疫情爆發以來，費城旅館收入最強勁的一個月，這在很大程度上是由於泰勒絲演唱會在該地舉行，而吸引大量遊客湧入。」
除了音樂事業，泰勒絲的影響力還進一步擴及到體育界。報導指出，泰勒絲自從與堪薩斯城酋長隊的美式足球員Travis Kelce公開交往以來，美國國家美式足球聯盟（National Football League, NFL）的收視率及球衣銷售量激增。去年9月24日，泰勒絲首次出現在球場觀看男友Kelce的比賽後，Kelce的球衣銷售量飆升了近400%；另外，與泰勒絲開始觀看NFL比賽前相較，12~17歲女性收視族群的收視率在賽季後期上升了53%。行銷公司Apex Marketing估計，上年9月24日~本年1月22日，泰勒絲已為NFL帶來高達3.315億美元的收入。
由於泰勒絲今年2月在日本巡迴演唱會隔天，就是NFL年度冠軍賽「超級盃」，而她男友Kelce所屬的堪薩斯城酋長隊將出場對決舊金山49人隊，泰勒絲粉絲們引頸企盼泰勒絲可順利趕回美國，為男友加油打氣。日本駐美國大使館為安撫焦急的粉絲，還特地在X（前身為推特（Twitter））發文，保證泰勒絲可以在「超級盃」開打前輕鬆抵達拉斯維加斯。最後，泰勒絲在「超級盃」開打前1小時順利抵達球場，堪薩斯城酋長隊完成2連霸，「超級盃」更創下有史以來的最高收視率，總觀眾人數達1.237億人。
隨著「泰勒絲經濟學」在全球各地發威，哈佛大學、加州大學柏克萊分校、南加州大學等，都將於今年春季開設與泰勒絲相關的課程。目前，哈佛大學英語系教授Stephanie Burt開設的「泰勒絲與她的世界」（Taylor Swift and Her World）課程，已吸引近300位學生選修。
不過，野村證券（Nomura）警告，「泰勒絲經濟學」可能被誇大了。泰勒絲巡演雖提振當地經濟，但對一國經濟的影響較若干人預期來得小。
根據野村證券估算，去年第1季至第3季，泰勒絲的合資企業讓美國名目零售銷售額成長0.03%，實質GDP則成長0.02%；泰勒絲巡演占上年美國名目消費成長的0.5%。對泰勒絲造訪的美國20個城市而言，其所帶來的經濟快速提升是不可否認的，但這些地方性的經濟推動，不太可能在美國、英國或日本等大型經濟體的全國性統計數據中實現；新加坡、瑞典等小型經濟體，則可能從中獲得最大的總體經濟提升。儘管如此，泰勒絲巡演作為全球各國的潛在經濟催化劑，仍值得關注。