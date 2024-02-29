美國加州西柯汶納市訪團到高雄 林智鴻力推高雄農漁產品外銷
美國加州西柯汶納市(West Covina)訪團訪問高雄，拜會高雄市政府，並走訪宏裕行觀光工廠、高雄市加洲果菜運銷合作社等進行座談。身兼議會國民外交促進會會長的市議員林智鴻也全程陪同也希望加州West Covina兩日的參訪行程將高雄最豐富的產品呈現給國際好朋友，將高雄的高品質農漁產品行銷推廣到國際，促進高雄海外市場發展讓台灣好品質被世界看見。
記者郭凱杰／高雄報導
West Covina市由市長Tony Wu吳桐淮率團訪問，連續兩天行程走訪高雄，國際好友到訪，在拜會副市長林欽榮對談中，針對高雄招商、海洋、農業等產業面向進行討論，吳桐淮市長也特別邀請副市長林欽榮、市長陳其邁未來有機會前往加州West Covina市，增加雙邊城市交流機會。
「推廣在地農漁產品、力拚高雄外銷經濟！」林智鴻表示，高雄農漁業的好品質，透過此次West Covina市訪團交流，國際好友在品嘗後也大力肯定，未來希望增加海外銷售通路，不僅是開拓外銷，也是對高雄在地農漁產品品質的肯定，將持續協助市府推銷到國際，讓國內外的消費者都可以買得到。
林智鴻指出，為了更完整的介紹高雄農漁產品的高品質，規劃參訪高雄在地的品牌—宏裕行，推薦「高雄海味」產品，將高雄最豐富的產品呈現給國際好朋友；並安排與在地年輕型農及農產加工業者進行深度座談交換意見，希望未來因應國際市場需求，將在地升級的農產品外銷，提高農業附加價值，讓台灣好品質被世界看見。