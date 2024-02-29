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蔡燦得恢復單身！掰了「愛情長跑19年」導演男友　經紀人全說了

▲與導演男友陳家俊愛情長跑19年，蔡燦得經紀人證實分手訊息。（圖／蔡燦得臉書）
▲與導演男友陳家俊愛情長跑19年，蔡燦得經紀人證實分手訊息。（圖／蔡燦得臉書）

記者黃雅琪／綜合報導

今年48歲的演員蔡燦得（阿得），與導演男友陳家俊愛情長跑19年，不料近日卻爆出「分手傳聞」，對此蔡燦得的經紀人回應：「阿得恢復單身是最近的事。」證實蔡燦得已經與陳家俊分手消息，但對於藝人的感情事件，希望維持個人隱私、保持低調，對外不再特別回應。

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▲蔡燦得分享舞台劇《妳和我和他的真相》劇照。（圖／蔡燦得臉書）
▲蔡燦得分享舞台劇《妳和我和他的真相》劇照。（圖／蔡燦得臉書）
蔡燦得與陳家俊相戀以來，彼此互有不婚不生、不同居的共識，相戀長達19年感情穩定，如今證實兩人已經分手的消息，經紀人表示，蔡燦得目前正在排練舞台劇、拍戲，心情上沒有太多影響：「阿得一切都很好！」蔡燦得先前與屈中恆、劉亮佐、賴雅妍合作演出的《妳和我和他的真相》舞台劇，也深受大眾好評。

▲蔡燦得深知演藝圈工作收入不穩定，她在30歲之前都把薪水交給爸媽管理，自己每個月只領固定零用錢，並且身上備有一張信用卡。（圖／翻攝自蔡燦得IG）
▲48歲的蔡燦得被外界稱為「凍齡美人」。（圖／蔡燦得IG）
蔡燦得過年期間才在臉書開心發文：「新年快樂、龍年發達、活力滿滿，又美又帥又有錢！」除了祝福大家新年快樂，也感謝道：「謝謝大家一年來的照顧，新的一年再請多多照顧。」她曬出一張燦笑自拍照，照片中蔡燦得身穿淡紫色露肩上衣，對著鏡頭笑得好開心，整個人看起來容光煥發。

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