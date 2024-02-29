服務業缺工「女性時薪提高」　拉近兩性差距、今年同酬日進步4天

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動部指出，我國同酬日是依據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」，以前一年兩性平均時薪差距，計算當年1月1日起女性需增加之工作日數。
依主計總處112年薪資調查統計初步結果，我國女性平均時薪新台幣318元，為男性373元的85.3%，兩性薪資差距為14.7%，換言之，女性需較男性多工作54天（365日曆天×14.7%≒54天），才能達到與男性相同的全年薪資，因此自113年1月1日起算54天之113年「同酬日」為2月23日。
勞動部表示，自我國開始發布同酬日以來，兩性薪資長期呈現拉近趨勢，疫情影響較大的110至111年，雖有短暫偏離，但112年再次回到原來的下降軌道。
就近3年資料觀察，110及111年我國兩性平均時薪差距均為15.8%，112年受到女性占比較高的內需服務業人力需求回升影響，女性時薪增幅高於男性，致兩性平均時薪差距縮小至14.7%，逐漸回到疫情前水準，女性需增加工作天數亦由58天減為54天，113年同酬日因而較112年進步4天。
勞動部說，近年來我國兩性平均薪資差距均低於日、韓、美，112年我國兩性平均時薪差距14.7%，續低於日本的30.2%（111年）及南韓30%（111年），至於美國，因其按性別分的薪資資料僅發布中位數，若以我國月薪中位數與其週薪中位數相較，111年我國兩性薪資差距13.6%，亦低於美國的17%。