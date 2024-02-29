裕珍馨101專櫃2/29停止營業！官方公告曝光 學者揪「背後原因」
台中知名老字號餅店裕珍馨，近期宣布台北101專櫃結束營運，而今（29）日就是專櫃的最後一天。消息引發各界關注，甚至有學者分析，認為伴手禮店經營遇到的困境，與中國大陸、日本旅客減少有著不小關聯。
記者潘毅／綜合報導
裕珍馨是源自於台中大甲的奶油酥餅品牌，更以蜂巢狀層次的特殊口感闖出口碑，成為許多民眾、觀光客到台中必買的伴手禮，北部也設有不少營業點讓國際觀光客選購。去年更被一位大陸妹子上小紅書發文，表示裕珍馨的「奶油酥餅」滋味相當美好「毫不誇張地說有濃濃的奶香味，像嬰兒身上那種奶香，外面是好幾層酥皮，最裡面好像是白糖餡料，但不是好甜的那種，反而甜的很上癮」，推薦文也引發熱議。
不過觀光客必去的「台北101」的裕珍馨專櫃，卻在近期宣布停止營業，官方公布理由是「租約到期」。之後台北市營業區還剩下台北南京旗艦店、台北饒河店以及松山機場專櫃(國際線)等據點。
從觀光署的外國客來台統計來看，疫情發生前的2019年共1184萬人次，其中以大陸、日本位居前二，分別為271萬、216萬人次；但到了2023年時，年度旅客銳減至648萬人次，而大陸旅客更僅剩22萬人。第一名則變成港澳遊客，共119萬人次來台、日本仍居第二，92萬人次到訪台灣。
據《TVBS》報導，靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰分析，認為港澳遊客比較經常往返台灣，因此伴手禮需求不高，最喜愛伴手禮的大陸遊客與日本遊客，只恢復8%、43%，因此伴手禮店恐怕也越來越難撐。