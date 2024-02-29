社子島開發露曙光？林右昌提交通解方 蔣萬安：這方向沒問題
社子島禁建50餘年，地方對開發案爭議不斷。內政部長林右昌今（29）日表示，曾就社子島發展議題26日與台北市長蔣萬安見面，其中交通建設最為重要，包括輕軌串連五股、泰山，討論「蘆社大橋」的定位，擬僅開放大眾運輸加上綠色運具。蔣萬安今日下午受訪表示，交通方向沒問題，希望中央與地方跨縣市溝通能更即時。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安下午前往捷運大安站視察YouBike單車租借狀況，針對就社子島開發與林右昌會面，蔣萬安受訪時表示，去年就一直希望邀約林右昌就社子島發展議題面對面溝通、交換意見，大選之後能面對面溝通，他非常高興，當天會面氣氛非常融洽，確實就社子島各方面議題交換意見。
蔣萬安表示，中央地方一起努力，讓社子島整體發展往前邁進，也有共識很多議題交換不必然一定要透過公文交換，可以直接溝通，讓溝通進程更有效率、更快速，符合社子島當地區民的期待。
蔣萬安提到，會後他要求交通局、捷運局、地政局，透過雙北平台直接溝通聯繫，更細部討論。媒體追問社子島舊案還會再拆嗎？蔣萬安表示，目前照現在既有基礎來往前推動。
媒體問林右昌提出輕軌與「蘆社大橋」的綠色橋樑概念的解決方案贊成嗎？蔣萬安表示，的確需要整體來看，「我覺得這方向是沒有問題」，的確需要整體來看，包括跟新北蘆北、蘆南整體開發有關，整體都會認同這樣的方向，未來希望中央與地方跨縣市溝通能更有效率、能更即時。