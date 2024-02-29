Gogoro 新入門車JEGO補助後2萬出頭 綠牌新購資費199爽騎千里
Gogoro今（29）日發表全新入門車款 Gogoro JEGO，使用全新輕保養勁速馬達，準備挑戰綠牌最快時速68 km/h，高達 119 公里的續航里程居電動機車之冠，每5000公里才需回廠保養，補助後最低入手價只要2萬1180元，同時推出單顆電池與雙電池版本。此外，還有限時新購資費，即日起至3/31，針對綠牌Gogoro或是PBGN 指定車款，選擇「隨你騎 限時新購資費方案」，每月僅需199元起，可騎乘1000公里，台北高雄來回都還有剩，算是相當划算，甚至比油車還要便宜。
記者周淑萍/綜合報導
不同於頂級的Pulse，Gogoro今推出入門款Gogoro JEGO，補助後僅2萬出頭，相當好入手。Gogoro產品長彭明義表示，JEGO 匯集所有電動機車的優點，提升行駛極速、續航里程、乘載空間、安心配備與保養週期，大大增添其實用性。
Gogoro JEGO配置新開發的輕保養勁速馬達極速可達 68 km/h，為同級電動機車最快的車款；且由馬達直驅，無皮帶、齒盤等傳動零件，大幅減少車輛保養項目，每 5000 公里才需要回廠保養。提供單顆電池與二顆電池的車型，最高續航里程達 119 公里。考量機車族的使用情境，優化乘坐和置物空間，32.5 公分腳踏可放置 28 吋行李箱，68 公分超長座墊可雙載，22.3 公升車廂可收納兩頂安全帽。
且雖然價格入門，還是有提供一鍵自動倒車功能與省力中柱，搭載同級唯一 SBS 前後雙碟煞系統。前掛鉤、前置杯架、飛旋踏板及後扶手，也都通通標配，使用實體鑰匙。
車價部分，不含補助建議零售價為 5萬7980元（單電池）和 5萬9980元（雙電池），扣除補助後最低入手價2萬1180 元。即日起至 3月31 日新購 Gogoro 或 PBGN 綠牌車款，即可選購199 隨你騎或499隨你騎。
🟡綠牌「單顆」電池，「199元」隨你騎資費
📍月繳方案36 期，每月500安時，約可騎575公里，每公里約0.346元
📍一次付清36期7164元費用，每月1000安時，約可騎1150公里，每公里約0.173元
🟡綠牌「雙顆」電池，「499元」隨你騎資費
📍月繳方案36 期，每月1000安時，約可騎1150公里，每公里約0.434元
📍一次付清36期17964元費用，每月1500安時，約可騎1150公里，每公里約0.289元