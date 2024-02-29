《原子少年》小孩遭控猥褻未成年網美！被判刑6個月　神隱演藝圈

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此案經檢方調查，2022年9月3日清晨5點，何世華在該女網美攙扶回家時，違反女方意願性騷擾得逞，經合議庭審理後判定，何世華身為公眾人物，卻為滿足私慾，不顧被害者意願及感受犯案，侵害被害者的性自主決定權，對被害者身心造成負面影響，亦破壞被害者對他人的信任關係，所為應予非難；但念及他無前科素行，案發時年紀尚輕，思慮未周，一時衝動而犯案，審理中坦認客觀犯罪事實，不過未能與被害者達成和解並獲得原宥，以及兩人案發後曾是男女朋友關係，因此判刑6個月。
事實上，何世華自從陷入醜聞風波後，除了曾以舞者的名義現身公開活動，之後便再沒有露臉，就連社群媒體也停擺。《NOWnews今日新聞》詢問何世華退團前的唱片公司滾石唱片，滾石唱片回應：「滾石和小孩已無合約關係，我們這邊不便作回應，謝謝關心。」記者致電給原先何世華的律師，對方表示何世華離開《原子少年》後，已自行尋新律師處理官司相關事務；節目製作公司踢帕娛樂則回應：「因為偵查不公開，我們沒有辦法多做回應，謝謝大家的關心。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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