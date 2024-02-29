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《原子少年》小孩遭控猥褻未成年網美！被判刑6個月　神隱演藝圈

▲《原子少年》出身的小孩（何世華），因被未成年網美指控性騷擾，被判有期徒刑6個月。（圖／翻攝自小孩IG）
▲《原子少年》出身的小孩（何世華），因被未成年網美指控性騷擾，被判有期徒刑6個月。（圖／翻攝自小孩IG）

記者吳雨婕／台北報導

藝人小孩（何世華）以選秀節目《原子少年》出道並打開知名度，在正式出道前夕遭17歲的女網美指控酒後性騷擾，他否認犯行，但新北地檢署去年6月依成年人故意對少年強制性交罪嫌起訴他。近日，新北地院合議庭審理後判定何世華稱不知少女未成年、強制性交部分證據不足，最後依強制猥褻罪判何世華有期徒刑6個月，全案可上訴。

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2022年10月時，何世華遭女網美在社群媒體上發文指控酒後亂性，還公開兩人對話紀錄、錄音檔，事件鬧得沸沸揚揚，女方媽媽提出3點聲明並提告，何世華當時則以兩人是交往中的「合意親密關係」反駁，但依舊影響形象，只能退出當時正要出道的團體U:NUS。

▲▼小孩擁有跳舞、編舞、饒舌、繪畫及紋身等才華，舞台王者風範與生俱來。（圖／翻攝自何世華 小孩IG）
▲▼小孩何世華遭網美指控性騷擾。（圖／翻攝自何世華小孩IG、野火娛樂提供）
▲小孩 (何世華) Kidz。（圖 / 野火娛樂）
 
此案經檢方調查，2022年9月3日清晨5點，何世華在該女網美攙扶回家時，違反女方意願性騷擾得逞，經合議庭審理後判定，何世華身為公眾人物，卻為滿足私慾，不顧被害者意願及感受犯案，侵害被害者的性自主決定權，對被害者身心造成負面影響，亦破壞被害者對他人的信任關係，所為應予非難；但念及他無前科素行，案發時年紀尚輕，思慮未周，一時衝動而犯案，審理中坦認客觀犯罪事實，不過未能與被害者達成和解並獲得原宥，以及兩人案發後曾是男女朋友關係，因此判刑6個月。

事實上，何世華自從陷入醜聞風波後，除了曾以舞者的名義現身公開活動，之後便再沒有露臉，就連社群媒體也停擺。《NOWnews今日新聞》詢問何世華退團前的唱片公司滾石唱片，滾石唱片回應：「滾石和小孩已無合約關係，我們這邊不便作回應，謝謝關心。」記者致電給原先何世華的律師，對方表示何世華離開《原子少年》後，已自行尋新律師處理官司相關事務；節目製作公司踢帕娛樂則回應：「因為偵查不公開，我們沒有辦法多做回應，謝謝大家的關心。」




※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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