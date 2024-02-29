日本沖繩竟能用悠遊卡！陸客見「2功能」超羨慕 台灣人也不知道
日本是許多台灣民眾最愛去的國家，其中飛行時間只要1.5小時的沖繩，還有著獨特海島風光，更是深受各國遊客喜愛。近期就有位陸客飛往沖繩時，竟在當地Outlet發現竟然能用台灣的「悠遊卡」付錢，讓他相當羨慕，詳細原因也引發討論。
記者潘毅／綜合報導
社群平台小紅書上，有位大陸網友表示，自己飛往日本沖繩旅遊，在當地Outlet買飲料時，竟發現店家櫃台上寫著有支援台灣的「悠遊卡支付」，這讓他相當訝異，因為本來以為悠遊卡只是台灣的交通卡，或是在部分台灣店家來支付而已，卻沒想到竟然在沖繩也能夠使用，還支援「外幣支付」、「境外結算」。
這也讓當事人感到相當震驚，更希望中國的交通聯合卡，也能像悠遊卡一樣進入日本市場，「能在日本刷上海的交通卡，光想就很方便」。貼文也引發兩岸網友熱議，一票人大喊「這樣感覺真的很方便耶」，也有許多台灣人驚呼「連我都不知道耶」。
事實上，從2022年11月7日起，台灣的悠遊卡公司就推出「跨境支付」功能，民眾前往日本沖繩縣，就能使用悠遊卡進行小額消費（單筆不可超過新台幣1500元），成為台灣第一張可以跨境消費的儲值卡，不僅為台灣民眾帶來前所未有的便利，再加上使用悠遊卡直接以新台幣計價扣款，省掉手續費及換匯的不便。