陸配入籍年限縮短、健保納保也加快？石崇良：沒有影響
近期國民黨團擬縮短陸配取得身分證年限，從6年改為4年，中部基層醫師擔憂此舉將導致陸配親屬等來台濫用資源，因此發起連署、大力反彈。但衛福部健保署長石崇良接受媒體聯訪表示，陸配加入健保條件是「取得居留文件後6個月」，這類入籍調整，對於陸配加入健保時限並沒有影響。
記者林志怡／台北報導
國民黨立法院黨團擬推動陸配取得身分證年限比照外配，從6年改為4年，而民眾黨團也表態認同，國民黨主席朱立倫日前說明，目前越南、印尼等外配都是4年，相關法案推動是為了要公平對待每位來台灣的配偶，感謝她們對台灣的付出。
然而，日前消息放出後，就有醫界人士提出反對意見，中部基層醫師更發起連署，認為中國籍是唯一可以申請年邁父母依親的外配，若開放其親屬在探親期間就能來台就醫，數量龐大，恐導致台灣的健保體系負擔加重、產生嚴重的衝擊。
對於外界擔憂，石崇良指出，目前的陸配加保，是以「取得居留文件後，等候6個月」方可加入健保，與是否入籍台灣無關，目前的入籍的陸配在台灣加保，也是先取得居留文件、等候6個月後再加入，若依據相關黨團提案修法調整入籍年限，對陸配加入健保資格上，其實「沒有影響。」