「台灣第一名」三明治店LBC宣布3月底歇業！饕客不捨：真的很美味
台灣第一名三明治快吃不到了！曾獲評選成台灣最佳三明治的美式三明治餐廳「Liquid Bread Co.」（LBC），近期宣布要在3月底結束營業。消息曝光立刻引發大批常客不捨，認為又一個好味道即將消失。
記者潘毅／綜合報導
「Liquid Bread Co.」（LBC）過去曾入選「Big 7 Travel」評選的「亞洲50間最佳三明治店」，並是台灣第一名，店家卻在昨（28）日宣布將在3月底結束營業，「感謝大家多年的支持及喜愛，有你們才有今天的我們。結束營業前，歡迎大家一起來LBC看看我們，期待能再次與你們相聚，共同回味我們的美味三明治。再次感謝您多年的支持，LBC 下台一鞠躬。」
LBC店內主要走美式風格，招牌餐點是煙燻牛三明治。包含精釀啤酒、新鮮冷食、得易三明治等品項都相當出色，擄獲許多老饕的味蕾。而目前LBC在台北有兩間門市，分別是位於大安區的「延吉店」、內湖區的「江南店」。
而店家宣布3月底結束營業的公告曝光後，立刻引出大批常客、老饕不捨留言：「遺憾但只能說辛苦了，希望有機會能再見」、「東區最強三明治無誤」、「台北最棒的三明治」、「餐點很美味啊，可以換地方再開始嗎」。