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MLB／紅襪「蝴蝶球大師」腦癌病逝後5個月　遺孀也因癌症不幸離世

▲美職波士頓紅襪「蝴蝶球大師」Tim Wakefield腦癌病逝後5個月，遺孀今(29)日傳出也不幸因胰臟癌離世。（圖／取自紅襪隊X）
▲美職波士頓紅襪「蝴蝶球大師」Tim Wakefield腦癌病逝後5個月，遺孀今(29)日傳出也不幸因胰臟癌離世。（圖／取自紅襪隊X）

記者陳品翔/綜合報導

美國職棒MLB波士頓紅襪名強投「蝴蝶球大師」Tim Wakefield去年10月因腦癌逝世，享年57歲，消息傳出後也震驚棒壇，許多曾於他一同共事的隊友都相當難過。如今距離Tim Wakefield過世後僅5個月，其遺孀史黛西Stacy Wakefield今（29）日傳出也因胰臟癌病逝。
Wakefield的親戚家人們透過紅襪球團宣布Stacy逝世的消息，並寫下：「我們必須很悲傷的宣布，我們摯愛的母親、女兒、姐姐Stacy今天在家中不幸離世，家人朋友們都在身旁一同陪伴著。我們會記得Stacy一直都是一個相當堅強、有愛、慷慨的人。這樣子的損失是難以想像的，特別是不到5個月之前，在失去Tim之後，我們都心碎了。能有她曾在我們的生活中，我們感到非常幸運，她將與她一生摯愛的Tim團聚，這讓我們感到非常欣慰。」

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Tim Wakefield生前行善不遺餘力，儘管尚未退下球員身分時，他仍然會抽空參加公益活動，幫助更多需要幫助的人，當時過世時他在遺囑中表示：「我整個人生當中，都在參與不同的慈善活動，我可以告訴你，我得到的比付出的多得更多。我還了解到，你賺了多少錢、你的房子有多大，或著你開什麼樣的車，那些並不重要，最重要的是，你是否改變了別人的生活，是否為這個社會帶來正面影響。」
Tim Wakefield 在大聯盟生涯闖蕩近20年，並幫助紅襪隊拿下2座世界大賽冠軍，總計職業生涯投球成績200勝180敗、22次救援成功、生涯防禦率為4.41。他在紅襪隊共拿下186勝，勝場數排名隊史第3，僅次於Roger Clemens和Cy Young。

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