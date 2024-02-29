李明依82歲媽媽病逝！她哽咽：以為可以更堅強 全家陪走最後一程
資深藝人李明依今（29）日擔任「336愛奇兒家庭日」行前記者會主持人，提及82歲媽媽在今日早上病逝的消息，透露全家人陪伴媽媽走完最後一程，李明依不忍哽咽的說：「我以為我可以更堅強一點，但我現在還在消化這一切。」她表示之後不會設靈堂，但會再選一天在教堂裡面辦追思禮拜。
記者黃雅琪／台北報導
李明依今日早上在臉書說：「我們愛妳，媽媽！妳的善良、妳的愛心、妳的耐心，妳在世無私的付出，我們謝謝妳，大家都愛妳。」傍晚她出席公益活動，透露媽媽因為身體疾病的關係，過年前住院治療：「我們是基督徒，即使很不捨難過，但還是用這段時間陪伴、探望，即使我有很堅強的信仰，但是我們人的情感就是無法克制。」
李明依坦言，心裡雖然難熬，但也明白爸媽年長了：「過去我從美國回來就跟媽媽住一起，她這20年很幸福，帶她去很多地方玩！已經都做得很圓滿，媽媽也很幸福、兒孫都陪著她，她應該是沒有遺憾的，但就是無可避免的軟弱，我以為我可以更堅強一點，我還在消化這一切。」
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